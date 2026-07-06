Sivas’ta kene nedeniyle yedinci ölüm! 55 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde, kene ısırması sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle hastanede tedavi gören 55 yaşındaki Solmaz Aksu, hayatını kaybetti. Sivas'ta bu yıl kene tutunması sonucu ölenlerin sayısı 7’ye yükseldi.
Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 55 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi. Sivas'ta bu yıl kene tutunması sonucu ölenlerin sayısı 7’ye çıktı.
Sivas'ın Koyulhisar ilçesine bağlı Aksu köyü Evelikli Yaylası’nda yaşayan Solmaz Aksu'nun vücuduna bir süre önce kene yapıştı. Rahatsızlanan Aksu, yakınları tarafından Koyulhisar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Buradaki ilk müdahalesinin ardından KKKA hastalığı şüphesiyle Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Aksu, anestezi yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.
55 YAŞINDAKİ KADIN HAYATINI KAYBETTİ
Solmaz Aksu, doktorların tüm çabasına rağmen bugün yaşamını yitirdi.
Hastanedeki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen Aksu'nun cenazesi, toprağa verilmek üzere köyüne götürüldü.
SİVAS’TA KENE NEDENİYLE YEDİNCİ ÖLÜM
Sivas’ta bu yıl kene tutunması sonucu ölenlerin sayısı 7’ye yükseldi. Yetkililer ölümcül keneler ve KKKA virüsüne karşı tedbirli olunmasını noktasında ikazlarını sürdürüyor. (DHA)