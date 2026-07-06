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Sivas’ta kene nedeniyle yedinci ölüm! 55 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde, kene ısırması sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle hastanede tedavi gören 55 yaşındaki Solmaz Aksu, hayatını kaybetti. Sivas'ta bu yıl kene tutunması sonucu ölenlerin sayısı 7’ye yükseldi.

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Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 55 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi. Sivas'ta bu yıl kene tutunması sonucu ölenlerin sayısı 7’ye çıktı.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesine bağlı Aksu köyü Evelikli Yaylası’nda yaşayan Solmaz Aksu'nun vücuduna bir süre önce kene yapıştı. Rahatsızlanan Aksu, yakınları tarafından Koyulhisar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Sivas’ta kene nedeniyle yedinci ölüm! 55 yaşındaki kadın hayatını kaybetti - Resim : 1

Buradaki ilk müdahalesinin ardından KKKA hastalığı şüphesiyle Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Aksu, anestezi yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

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55 YAŞINDAKİ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Solmaz Aksu, doktorların tüm çabasına rağmen bugün yaşamını yitirdi.

Hastanedeki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen Aksu'nun cenazesi, toprağa verilmek üzere köyüne götürüldü.

Sivas’ta kene nedeniyle yedinci ölüm! 55 yaşındaki kadın hayatını kaybetti - Resim : 3

SİVAS’TA KENE NEDENİYLE YEDİNCİ ÖLÜM

Sivas’ta bu yıl kene tutunması sonucu ölenlerin sayısı 7’ye yükseldi. Yetkililer ölümcül keneler ve KKKA virüsüne karşı tedbirli olunmasını noktasında ikazlarını sürdürüyor. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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