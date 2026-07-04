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Halk TV Türkiye Kabus büyüyor: Kene bir can daha aldı!

Kabus büyüyor: Kene bir can daha aldı!

Tokat'ta vücuduna yapışan keneyi kendi çıkardıktan sonra fenalaşan 60 yaşındaki çiftçi, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

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Kabus büyüyor: Kene bir can daha aldı!

Yaz aylarıyla birlikte yeniden gündeme gelen kene tehlikesi bir can daha aldı. Tokat'ta vücuduna yapışan keneyi kendi imkanlarıyla çıkardıktan sonra rahatsızlanan çiftçi Ali Kolcu, sevk edildiği Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kabus büyüyor: Kene bir can daha aldı! - Resim : 1

KENDİ ÇIKARDI!

Tokat'ın Artova ilçesine bağlı Poyrazalan köyünde yaşayan 60 yaşındaki çiftçi Ali Kolcu'nun vücuduna kene yapıştı. Keneyi kendi imkanlarıyla çıkardıktan bir süre sonra yüksek ateş ve halsizlik şikayetleri yaşayan Kolcu, yakınları tarafından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.

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Burada Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedavi altına alınan Kolcu'nun sağlık durumu ağırlaşınca yaklaşık dört gün önce Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Anestezi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavisi sürdürülen Kolcu, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Kene Sivas Tokat
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