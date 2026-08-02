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Site bahçesinde el kadar çocuğa tekme tokat dayak kamerada: İşte o anlar

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir sitenin bahçesinde oyun oynayan 11 yaşındaki E.E.O., aynı sitede oturan 19 yaşındaki E.A. adlı kadın tarafından tekme, yumruk ve tokatla darbedildi. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir sitenin bahçesinde oyun oynayan 11 yaşındaki E.E.O., aynı sitede oturan 19 yaşındaki E.A. adlı kadın tarafından tekme, yumruk ve tokatla darbedildi. Olay saniye saniye kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçesinde meydana geldi.

Site bahçesinde el kadar çocuğa tekme tokat dayak kamerada: İşte o anlar - Resim : 1

11 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU TEKME TOKAT DÖVDÜ

Bahçede oyun oynayan 11 yaşındaki E.E.O., aynı sitede yaşayan 19 yaşındaki E.A. tarafından tekme, yumruk ve tokatlarla darbedildi. Çevrede bulunanların müdahalesiyle son bulan saldırıda E.E.O. çeşitli yerlerinden darbe alırken, yaşananlar sitede paniğe neden oldu.

Site bahçesinde el kadar çocuğa tekme tokat dayak kamerada: İşte o anlar - Resim : 2

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O ANLAR SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Çevredekilerin araya girerken, E.E.O. eve giderek durumu ailesine anlattı. Aile, Çocuk Şube Müdürlüğü'ne giderek E.A. hakkında şikayette bulundu, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

Site bahçesinde el kadar çocuğa tekme tokat dayak kamerada: İşte o anlar - Resim : 4

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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