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Halk TV Türkiye İstanbul'da meydan savaşı! Yere düşürdükleri gence demirle vurup tekme tokat dövdüler

İstanbul'da meydan savaşı! Yere düşürdükleri gence demirle vurup tekme tokat dövdüler

İstanbul Arnavutköy’de bir grup genç arasında çıkan kavga sırasında bir kişi yere yatırılarak darbedildi. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu, bir şüpheli ise elindeki demirle yerde yatan gence vurdu.

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İstanbul Arnavutköy’de bir grup genç arasında çıkan kavga sırasında bir kişi yere yatırılarak darbedildi. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu, bir şüphelinin ise elindeki demirle yerde yatan gence vurduğu anlar, çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Arnavutköy Merkez Mahallesi 23 Nisan Caddesi’nde bulunan bir alışveriş merkezinin yakınında meydana geldi. İddiaya göre, iki grup genç arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. Kavga sırasında gruptaki gençlerden biri yere düşürülerek çevredekilerin gözü önünde darbedildi.

İstanbul'da meydan savaşı! Yere düşürdükleri gence demirle vurup tekme tokat dövdüler - Resim : 1

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Bazı vatandaşlar araya girerek tarafları ayırmaya çalışırken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

YERE YATIRILAN GENCE TEKME VE YUMRUKLARLA VURDULAR

Görüntülerde; yere yatırılan gence çok sayıda kişinin art arda tekme ve yumruklarla vurduğu, çevredekilerin ise kavgayı ayırmak için yoğun çaba sarf ettiği anlar yer aldı.

İstanbul'da meydan savaşı! Yere düşürdükleri gence demirle vurup tekme tokat dövdüler - Resim : 3

Öte yandan, kavgaya karışan gençlerden birinin elindeki demirle yerde yatan kişiye vurduğu görüldü. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, kavgaya karışan kişilerin tespit edilerek yakalanması için geniş çaplı inceleme başlattı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Arnavutköy Kavga
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