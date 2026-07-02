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Halk TV Türkiye Silahlı kavga kanlı bitti! 17 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Silahlı kavga kanlı bitti! 17 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan silahlı kavgada yaralanan 17 yaşındaki Beratcan Başboğa kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, 4 şüpheli gözaltına alındı.

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Silahlı kavga kanlı bitti! 17 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan silahlı kavgada yaralanan 17 yaşındaki Beratcan Başboğa kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Mimar Sinan Mahallesi'nde dün iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan Beratcan Başboğa, kaldırıldığı Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayda yaralanan M.K'nin aynı hastanenin yoğun bakımındaki tedavisinin sürdüğü, Y.B'nin ise Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki işlemlerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Silahlı kavga kanlı bitti! 17 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi - Resim : 1

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ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Bu arada, olaya ilişkin E.K, S.K, F.K. ve Ö.K. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Silahlı kavga kanlı bitti! 17 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi - Resim : 3

Gebze ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Piri Reis Caddesi'nde dün iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda E.K. ve S.K'nin silahla ateş ettiği Y.B. (20) ile Beratcan Başboğa (17) ve yoldan geçerken vurulduğu değerlendirilen M.K. (45) yaralanmıştı. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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