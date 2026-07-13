Şirvan Belediye Başkanı hayatını kaybetti

Siirt'in Şirvan ilçesinde 2004, 2009, 2014, 2019 ve 2024 yerel seçimlerinde AKP'den belediye başkanı seçilen Necat Cellek, bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü İstanbul'da yaşamını yitirdi. 1966 yılında Şirvan'da doğan Cellek, ilkokulu ilçesinde, ortaokul ve liseyi Siirt'te tamamladı.

SİYASİ HAYATI

Siyasi hayatına 1994 yılında il genel meclis üyesi olarak başlayan Cellek, 1999-2000 yıllarında Fazilet Partisi Şirvan İlçe Başkanlığı görevinde bulundu. 2004 yılında AKP'den ilk kez Şirvan Belediye Başkanı seçilen Cellek, ardı ardına kazandığı seçimlerle 20 yıl boyunca ilçenin belediye başkanlığını yürüttü.

VEFATI

Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören 60 yaşındaki Cellek, İstanbul'da hayatını kaybetti. Evli ve 10 çocuk babası olan Cellek'in vefatı, siyasi çevrelerde ve Şirvan'da üzüntüyle karşılandı.

NE OLMUŞTU?

Necat Cellek, 2004'ten bu yana kesintisiz olarak Şirvan Belediye Başkanlığı görevini yürütüyordu. Son olarak 2024 yerel seçimlerinde de AKP'den aday olan Cellek, yeniden seçilerek görevine devam etmişti.

(DHA)