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Halk TV Türkiye Son Dakika | CHP'li Tufanbeyli Belediye Başkanı hastaneye kaldırıldı

Son Dakika | CHP'li Tufanbeyli Belediye Başkanı hastaneye kaldırıldı

Tufanbeyli Belediye Başkanı Ahmet Aktürk, aniden rahatsızlanarak kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Başkan Aktürk'ün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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Son Dakika | CHP'li Tufanbeyli Belediye Başkanı hastaneye kaldırıldı

Adana'nın Tufanbeyli Belediye Başkanı Ahmet Aktürk, akşam saatlerinde aniden rahatsızlanmasının ardından kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Yakınları tarafından Tufanbeyli Devlet Hastanesi'ne götürülen Aktürk'e burada ilk müdahale yapıldı. Yapılan muayenenin ardından kalp krizi şüphesi üzerine ambulansla Adana'daki özel bir hastaneye sevk edildi.

Son Dakika | CHP'li Tufanbeyli Belediye Başkanı hastaneye kaldırıldı - Resim : 1
Belediye Başkanı Ahmet Aktürk

Başkan Ahmet Aktürk'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, tedavisinin hastanede sürdüğü belirtildi. (DHA)

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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Adana Belediye Başkanı
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