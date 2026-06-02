Sinop’ta denizde hareketlilik: Füze olduğu değerlendirilen cisim bulundu

Sinop’un Ayancık ilçesi açıklarında deniz yüzeyinde bulunan ve füze olduğu değerlendirilen şüpheli cisim, bölgede büyük hareketliliğe neden oldu. Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı.

VATANDAŞLAR FARK ETTİ

Ayancık ilçesine bağlı Bahçeli köyü Oluza mevkisinde denizde sıra dışı bir cisim gören vatandaşlar, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye kısa sürede çok sayıda Sahil Güvenlik unsuru ve jandarma ekibi sevk edildi.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Olay yerine ulaşan güvenlik güçleri, olası bir tehlikeye karşı kıyı şeridinde ve deniz yüzeyinde geniş bir güvenlik çemberi oluşturdu. Meraklı vatandaşlar ve çevre sakinleri önlem amaçlı bölgeden uzaklaştırıldı.

MUHAFAZA ALTINA ALINDI

İlk incelemelerde, denizden çıkarılan şüpheli cismin bir füze olabileceği değerlendirildi. Söz konusu cisim, menşei ve teknik özelliklerinin tam olarak belirlenmesi amacıyla detaylı laboratuvar incelemesi yapılmak üzere güvenli bir alana götürülerek muhafaza altına alındı. (DHA)