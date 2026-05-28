Sinop açıklarında İHA saldırısı! 3 gemi hedef alındı

Karadeniz’de gerilim yeniden tırmanıyor. Nakliye acentesi Tribeca, Perşembe günü Karadeniz'de seyreden üç boş ticari geminin insansız hava araçları (İHA) tarafından hedef alındığını bildirdi. Saldırılarda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, olayı henüz üstlenen olmadı.

Nakliye acentesi Tribeca'dan yapılan açıklamaya göre ilk saldırı, Palau bayraklı "James II"isimli boş tankere yönelik gerçekleşti. Geminin, Sinop’un Türkeli ilçesinin yaklaşık 50 mil (80 km) kuzeyinde seyir halindeyken vurulduğu belirtildi.

EŞ ZAMANLI İKİNCİ SALDIRI

İlk olayın yakınlarında, Sierra Leone bayrağı taşıyan ve yine boş oldukları öğrenilen "Altura" ve "Velora" isimli iki tanker de hedef alındı. İki geminin, saldırı sırasında bölgede gemiden gemiye (STS) operasyon yürüttükleri kaydedildi.

Saldırıların ardından bölgeye hızla müdahale ekipleri sevk edildi. Tribeca, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait botların yardım amacıyla hızla olay yerine ulaştığını ve her üç gemideki tüm mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğunu teyit etti.

Saldırılara yönelik henüz resmi bir açıklama yapılmadı.