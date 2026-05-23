İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye İHA saldırısında bulundu

İsrail ordusunun, Gazze kentinin batısındaki “17 Kavşağı” yakınlarında bulunan bir polis noktasını insansız hava aracıyla hedef aldığı bildirildi.

Saldırıda 5 Filistinlinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı aktarıldı.

HAMAS'TAN MÜDAHALE ÇAĞRISI

Hamas’tan yapılan açıklamada, İsrail’in gece saatlerinde evleri bombalaması ve sivilleri yerinden etmesinin, arabulucular gözetiminde sağlanan ateşkes anlaşmalarına aykırı olduğu ifade edildi. Açıklamada, arabuluculara İsrail’in anlaşmaya uyması için acil müdahale çağrısı yapıldı.

İsrail’in, 10 Ekim 2025’te yürürlüğe giren ateşkese rağmen Gazze’ye yönelik saldırılarını sürdürdüğü; bu süreçte 890 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 2 bin 677 kişinin yaralandığı belirtildi. (AA)