Silivri'de umutları filizlendirdi! Murat Çalık balonları Almira için uçurmaya çağırdı

Zorlu ve uzun bir tedavi sürecinin ardından kanseri yenerek sağlığına kavuşan küçük Almira'nın kazandığı kendinden büyük zaferi, mutluluk yarattı. Güzel haberi alan tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, umutları artıran haberi sosyal medyasından paylaştı.

SİLİVRİ'DE UMUTLARI FİLİZLENDİRDİ!

Beylikdüzü Yaşam Vadisi 1. Etap Sahne Alanı'nda düzenlenecek olan "Almira'nın Zafer Kutlaması" kapsamında, gökyüzüne bırakılacak renkli balonlarla kutlanacak. Etkinlik kapsamında katılımcılardan gökyüzünü umutla renklendirmek adına diledikleri renkte uçan balonlarla alana gelmesi rica edildi.

Silivri'de tutuklu bulunan Mehmet Murat Çalık, Almira'nın mücadeleyi kazandığını öğrendiğinde içinde çok büyük bir umudun filizlendiğini belirterek "hayata sımsıkı tutunmuş Mehmet’i" bir kez daha hatırladığını söyledi.

"Umutlandım; çünkü seninle aynı mücadeleyi veren her evladımız ve ailesi için başarmanın mümkün olduğunu gösterdin. Bana aynı yollardan geçmiş, hastalığı tüm zorluklara rağmen geride bırakmış, ailesine ve sevdiklerine kavuşarak hayata sımsıkı tutunmuş Mehmet’i bir kez daha hatırlattın. Keşke bu satırları yazmak yerine, aynı gökyüzüne umutlarımızı ve senin mücadelenin zaferini simgeleyen balonlarımızı birlikte bırakabilseydik. Bilmeni isterim ki artık sen Beylikdüzü ailemizin bir evladısın. Tüm komşularımız seni sevgiyle bağrına basacak."

MURAT ÇALIK BALONLARI ALMİRA İÇİN UÇURMAYA ÇAĞIRDI

Kendisi de cezaevinde bulunması sebebiyle fiziksel olarak katılamayacağı etkinlikte kalbinin ve dualarının çocuklarla olacağını vurgulayan Belediye Başkanı Çalık, tüm Beylikdüzü ailesini bu dayanışmaya ortak olmaya davet etti.

Gökyüzüne yükselecek her balonda Almira'nın mutluluğunu hissedeceğini belirten Çalık, ilçe sakinlerine şu çağrıyı yaptı:

"Zorlu bir tedavi sürecini geride bırakarak sağlığına kavuşan, umudun ve mücadelenin simgesi hâline gelen güzel kızımız Almira’nın sevincine ortak olmak; dayanışmanın, umudun ve birlikte iyileşmenin gücünü gökyüzüne taşımak için sizleri 'Umut Gökyüzüne Yükseliyor' etkinliğine davet ediyorum. Gelin, Almira’nın zaferine hep birlikte tanıklık edelim; umutlarımızı balonlarla gökyüzüne bırakalım."

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ PAYLAŞTI

Almira'nın zaferini Beylikdüzü Belediyesi de sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Evladımız Almira kanseri yendi!

Haydi Beylikdüzü, Almira’nın ailesinin çağrısıyla Yaşam Vadisi’nde buluşuyor; gökyüzünü umut ve sevgiyle renklendiriyoruz."