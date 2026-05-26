Silivri'de bıçaklı kavga! Suçunu itiraf etti

Silivri’de iki kişi arasındaki tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. AVM önünde meydana gelen olayda bir kişi yaralanırken, kısa sürede yakalanan şüpheli ifadesinde suçunu itiraf etti.

Silivri'de iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin önünde gerçekleşti. Eray E. ile Adem K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Adem K., yanındaki bıçakla Eray E.'yi sağ baldır ve karın alt bölgesinden yaralayarak olay yerinden uzaklaştı.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Eray E., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı aktarıldı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

'Kasten yaralama' suçundan iki ayrı kaydı olduğu belirlenen şüpheli Adem K., Mimar Sinan Mahallesi Profesör Muammer Aksoy Caddesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki ifadesinde, tartışmanın kız arkadaşına küfür edilmesi nedeniyle çıktığını belirterek suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Silivri Adliyesi'ne sevk edilen Adem K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

