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Halk TV Türkiye Şile'de deniz faciası: 2 kişi öldü, 1 kişi hala aranıyor

Şile'de deniz faciası: 2 kişi öldü, 1 kişi hala aranıyor

İstanbul'un Şile ilçesinde farklı noktalarda denize girdikten sonra kaybolan 3 kişiden 2'sinin cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler, kayıp olan 25 yaşındaki Umut Gümüş'ü bulmak için arama çalışmalarını sürdürüyor.

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Şile'de deniz faciası: 2 kişi öldü, 1 kişi hala aranıyor

İstanbul'un Şile ilçesinde hafta sonu yaşanan deniz faciasında acı bilanço netleşmeye başladı. Farklı bölgelerde denize girdikten sonra kaybolan 3 kişiden 2'sinin cansız bedenine ulaşılırken, 1 kişiyi arama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Şile'de deniz faciası: 2 kişi öldü, 1 kişi hala aranıyor - Resim : 1

Dün Şile'nin farklı sahil kesimlerinde denize giren İsa Bodur (42), Ahmet Can Yavuz (24) ve Umut Gümüş'ten (25) bir süre sonra haber alınamadı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD, itfaiye ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı cankurtaran ekipleri sevk edildi.

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Yapılan arama çalışmaları sonucunda İsa Bodur'un cansız bedeni Sofular Mağarası açıklarında kayalıklar arasında bulundu. Akçakese Plajı'nda kaybolan Ahmet Can Yavuz'un da ekipler tarafından sudan çıkarılan cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Şile'de deniz faciası: 2 kişi öldü, 1 kişi hala aranıyor - Resim : 3

Akçakese Plajı'nda denize girdikten sonra kaybolan Umut Gümüş'ü arama çalışmaları ise denizden ve havadan destekle sürdürülüyor.

Öte yandan Şile Kaymakamlığı, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle dün Ayazma Plajı ile Ağva Merkez Plajı dışında ilçedeki tüm plajlarda denize girmeyi yasaklamıştı. (AA, DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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