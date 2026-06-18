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Halk TV Türkiye Arkadaşıyla gittiği gölette boğuldu: 12 Yaşındaki Uğur'dan acı haber

Arkadaşıyla gittiği gölette boğuldu: 12 Yaşındaki Uğur'dan acı haber

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde arkadaşıyla birlikte gittiği doğal gölette serinlemek için suya giren 12 yaşındaki Uğur Balkan, boğularak yaşamını yitirdi.

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Arkadaşıyla gittiği gölette boğuldu: 12 Yaşındaki Uğur'dan acı haber
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde dün saat 17.00 sıralarında Karacalar Mahallesi Çakmaklı mevkisinde meydana gelen olayda, 12 yaşındaki Uğur Balkan arkadaşı M.K. (12) ile birlikte bölgedeki doğal gölete gitti.

SUDA GÖZDEN KAYBOLDU

Serinlemek amacıyla gölete giren Uğur, kıyıdan bir süre uzaklaştıktan kısa süre içinde gözden kayboldu. Arkadaşının suda kaybolduğunu gören M.K., hızla mahalleye dönerek durumu Balkan'ın ailesine bildirdi.

Arkadaşıyla gittiği gölette boğuldu: 12 Yaşındaki Uğur'dan acı haber - Resim : 1

YOLDA AMBULANSA NAKLEDİLDİ ANCAK KURTARILAMADI

Haberin ardından olay yerine koşan aile yakınları ve mahalleli, gölette yaptıkları aramada talihsiz çocuğu suda hareketsiz halde buldu. Sudan çıkarılan küçük Uğur, ailesi tarafından kendi imkanlarıyla hastaneye yetiştirilmek üzere yola çıkarıldı. Yolda sağlık ekiplerine teslim edilerek ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Balkan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Uğur Balkan'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderilirken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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