Siirt'te yürek yakan olay! Oğlunun ardından babadan da acı haber

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Dün akşam Siirt-Eruh karayolu üzerindeki Botan Köprüsü mevkisinde dengesini yitirip Botan Çayı’na düşen 12 yaşındaki oğlu F.S.’yi kurtarmak için suya atlayan 48 yaşındaki baba Ö.S.’nin bulunabilmesi için bu sabah yeniden arama çalışmaları başlatıldı.

Arama ekipleri, çalışmalar sırasında oğlunun ardından baba Ö.S.’nin de cansız bedenine ulaştı. Cenaze, otopsi işlemleri için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morguna götürüldü.

OĞLUNU KURTARMAK İÇİN SUYA ATLAMIŞTI

Botan Köprüsü mevkisinde dün akşam saatlerinde F.S. dengesini yitirip Botan Çayı’na düşmüştü. Olayı gören Ö.S. ise oğlunu kurtarmak amacıyla suya atlamış ve akıntıya kapılmıştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye yönlendirilen 112 Acil Sağlık, AFAD, UMKE, jandarma ve Siirt Belediyesi dalgıç ekipleri tarafından başlatılan arama çalışmaları sonucunda sudan çıkarılan F.S.’nin yaşamını yitirdiği tespit edilmişti. Baba Ö.S.’nin bulunmasına yönelik aramalara ise havanın kararması sebebiyle ara verilmişti.