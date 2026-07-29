Boğazını kestiği 2 kardeşin kayıp babasını da katletmiş: 6 yıllık sır ortaya çıktı

Sivas'ta geçen yıl evlerinde boğazları kesilerek öldürülen Umutcan ve Melisa Şimşek kardeşlerin cinayetine ilişkin soruşturmada çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Yürütülen soruşturma kapsamında, 2020 yılında kaybolan babaları Uğur Şimşek'in de aynı şüpheli tarafından öldürüldüğü belirlendi. DNA incelemesiyle çözülen dosyada, cinayetlerin yaklaşık 500 bin liralık alacak verecek meselesi nedeniyle işlendiği iddiası da soruşturmaya yansıdı.

BOĞAZINI KESTİĞİ 2 KARDEŞİN KAYIP BABASINI DA KATLETMİŞ

NTV'de yer alan habere göre Uğur Şimşek, 24 Temmuz 2020'de Sivas'ta kayboldu. Kayıp başvurusunun ardından yapılan araştırmalarda son olarak Hüseyin Sönmez ile görüştüğü tespit edildi ancak kendisine ulaşılamadı.

Yaklaşık altı ay sonra Ankara'nın Haymana ilçesinde yol kenarında bulunan kafatası ve kemik parçaları Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Ancak o dönem kimlik tespiti yapılamadığı için dosya yıllarca çözülemedi.

Soruşturma, 6 Mayıs 2025'te Umutcan Şimşek (22) ile milli sporcu kardeşi Melisa Şimşek'in (16) Sivas'taki evlerinde boğazları kesilmiş halde bulunmasının ardından yeniden hız kazandı. Yapılan incelemelerde iki kardeşin ellerinin plastik kelepçeyle arkadan bağlandığı belirlendi.

6 YILLIK SIR ORTAYA ÇIKTI

Çifte cinayet soruşturması kapsamında güvenlik kameralarına ait yaklaşık 25 saatlik görüntü incelendi. Çalışmalar sonucunda Hüseyin Sönmez Ankara'da yakalanırken, Umutcan ve Melisa Şimşek'ten alınan DNA örnekleri Haymana'da yıllar önce bulunan kemiklerle eşleştirildi.

Yapılan inceleme sonunda kemiklerin 2020 yılında kaybolan baba Uğur Şimşek'e ait olduğu kesinleşti. Böylece aynı şüphelinin baba ile iki çocuğun ölümünden sorumlu olduğu değerlendirmesi soruşturma dosyasına girdi.

Soruşturmada cinayetlerin arkasında yaklaşık 500 bin liralık alacak verecek meselesi bulunduğu iddiası da yer aldı.

SANIĞA İKİ KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Sivas 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Hüseyin Sönmez, Umutcan ve Melisa Şimşek'i öldürmek suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet ile 17 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Uğur Şimşek'in öldürülmesine ilişkin soruşturmanın ise sürdüğü ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.