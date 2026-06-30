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Halk TV Türkiye Sıcaktan bunalanlar buna inanamayacak: Haziran ayında karla mücadele ediyorlar

Sıcaktan bunalanlar buna inanamayacak: Haziran ayında karla mücadele ediyorlar

Batman’ın Sason ilçesindeki 2 bin 973 rakımlı Mereto Dağı’nda, kışın kapanan yayla yollarını ulaşıma açmak için başlatılan çalışmalar sürüyor. Yer yer 4 metreyi bulan karla mücadele kameraya yansıdı.

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Sıcaktan bunalanlar buna inanamayacak: Haziran ayında karla mücadele ediyorlar

Batman'ın Sason ilçesindeki 2 bin 973 rakımlı Mereto Dağı'nda İl Özel İdaresi ekiplerinin yürüttüğü karla mücadele ve yol açma çalışmaları, görüntülendi. Mereto Dağı eteklerinde İl Özel İdaresi ekipleri, kış aylarında yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan yayla yollarını açmak için çalışma başlattı. Bazı bölgelerde çığ ve rüzgarın etkisiyle kar kalınlığı 3 ila 4 metreyi bulurken; iş makineleri ile çalışma yürüten ekipler, dik yamaçlar ve kar tünelleri arasında ilerleyerek yolları açıyor. Büyük bölümü açılan yolun kalan 5 kilometrelik bölümünde çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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ZORLU ARAZİ KOŞULLARINA RAĞMEN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Zorlu arazi koşullarına rağmen çalışmalarını sürdüren ekipler, yer yer metrelerce yüksekliğe ulaşan kar duvarları arasında ilerliyor. Güvenlik önlemleri altında yürütülen çalışmalarda, iş makineleri kar kütlelerini temizleyerek yolu yeniden açıyor.

Sıcaktan bunalanlar buna inanamayacak: Haziran ayında karla mücadele ediyorlar - Resim : 2


Yolun tamamen ulaşıma açılmasıyla birlikte bölgedeki yaylalara ulaşımın kolaylaşması ve yaz sezonu öncesinde hayvancılıkla uğraşan vatandaşların ulaşımda yaşadığı sıkıntıların giderilmesi hedefleniyor.
(DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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