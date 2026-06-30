6 kişiyi öldürmüştü! Kanlı saldırının sebebi velayet tartışması çıktı

Almanya’nın Hamburg yakınlarındaki yaklaşık 50 bin nüfuslu Stade kentinde bulunan bir anne-çocuk koruma merkezinde dün düzenlenen görüşme, kanlı bir saldırıya dönüşmüş, ilk belirlemelere göre olayda 4’ü kadın, 2’si erkek olmak üzere toplam 6 kişi yaşamını yitirmişti.

Hayatını kaybedenlerin, gençlik ve aile destek hizmetleri kapsamında görev yapan merkez çalışanları olduğu açıklandı. Polis, kurbanların kimlik tespit çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.

VELAYET GÖRÜŞMESİ SIRASINDA YAŞANDI

Saldırının, 3 aylık bir bebeğin velayetiyle ilgili planlanan resmi görüşme sırasında meydana geldiği iddia edildi. 45 yaşındaki Türk kökenli Alman şüphelinin, çocuğuyla ilgili süreç kapsamında merkeze geldiği, daha önce tehdit suçlarından kaydının bulunduğu ancak “şiddet eğilimli” olarak sınıflandırılmadığı belirtildi.

BEBEK KORUMA ALTINA ALINDI

Yetkililer, bebeğin daha önce aileden alınarak koruma altına alındığını, sonrasında belirli şartlarla anneye teslim edildiğini aktardı. Annenin, Hannover’deki eski adresine dönmek yerine Stade’deki koruma merkezinde kalmayı tercih ettiği öğrenildi. Saldırı anında 34 yaşındaki annenin ve bebeğin binada bulunduğu, ancak ikisinin de yara almadığı bildirildi. Bebek daha sonra devlet korumasına alındı.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Saldırının ardından şüpheli olay yerinden kaçmaya çalıştı. Yanında bulunan bir kadınla birlikte araçla uzaklaşan zanlının, polis takibi sırasında lastiğinin vurulmasıyla kırsal bir bölgede durdurulduğu ve gözaltına alındığı açıklandı. Operasyon sırasında zanlının üzerinde ruhsatsız bir tabanca ele geçirildi.

Olayla bağlantılı olarak iki kadının daha gözaltına alındığı, bu kişilerin olaydaki rollerinin araştırıldığı ifade edildi. Polis, saldırının organize suç yapıları ya da “klan suçları” ile bağlantılı olduğuna dair herhangi bir bulguya rastlanmadığını vurguladı.

GÖRGÜ TANIKLARI OLAYI ANLATTI

Bölge sakinleri, saldırı sırasında art arda silah sesleri duyduklarını ve büyük panik yaşandığını anlattı. Bazı görgü tanıkları, hızla uzaklaşmaya çalışan bir aracın polis tarafından durdurulmaya çalışıldığını, uyarılara rağmen aracın kaçışını sürdürmesi üzerine ateş açıldığını ifade etti.

Olay yerine yakın bir ilkokul ve kreş bulunduğu, ancak yetkililerin çocukların hiçbir şekilde tehlike altında olmadığını belirttiği öğrenildi. Kreşteki çocukların güvenli şekilde içeride tutulduğu, daha sonra ailelerine teslim edildiği açıklandı.

Soruşturma çok yönlü olarak devam ederken, saldırının tüm boyutlarının aydınlatılması için geniş çaplı inceleme başlatıldığı bildirildi.