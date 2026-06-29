Almanya'da silahlı saldırı! 5 kişi yaşamını yitirdi

Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletinde yer alan Stade kentinde yaşanan silahlı saldırı büyük paniğe neden oldu. Öğle saatlerinde kent merkezindeki Dankersstraße çevresinden gelen silah sesleri üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve özel harekat ekibi yönlendirildi.

Olay yerine ulaşan ekiplerin yaptığı ilk incelemelerde 5 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Can kaybının artıp artmayacağına ilişkin resmi makamlardan henüz yeni bir açıklama yapılmazken, çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı ve cadde giriş çıkışlara kapatıldı.

BİR KİŞİ GÖZALTINDA

Alman basınında yer alan bilgilere göre saldırının, bir gençlik merkezinin bulunduğu bölgenin yakınlarında gerçekleştiği belirtildi. Olayın hemen ardından kapsamlı operasyon başlatan polis, saldırıyla bağlantılı olduğu düşünülen bir kişiyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

SALDIRININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Soruşturmayı derinleştiren güvenlik güçleri, saldırının planlı olup olmadığını, şüphelinin tek başına mı hareket ettiğini yoksa başka kişilerin de olaya karışıp karışmadığını araştırıyor. Olay yerinde kriminal inceleme ekipleri uzun süre delil toplarken, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtları da incelemeye alındı.

Hayatını kaybedenlerin kimlikleri ile saldırının arkasındaki motivasyona ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Alman polisi, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için soruşturmanın sürdüğünü ve kamuoyunun gelişmeler hakkında bilgilendirileceğini duyurdu.