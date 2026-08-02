Sezgin Tanrıkulu, Sinem Dedetaş ve Fatma Hürriyet Kaplan'ı ziyaret etti

YENİ Parti Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu; Çorlu Karatepe Cezaevi’nde Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ı, Silivri Cezaevi’nde ise İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin’i ziyaret etti.

Dedetaş'ın önce Bakırköy Cezaevi’ne götürüldüğünü, ardından yeniden ring aracına bindirilerek nereye götürüleceğini bilmeden Çorlu Karatepe Cezaevi’ne sevk edildiğini belirten Tanrıkulu, "Tabii burası, yani ‘kuyu tipi’ denilen ağır bir cezaevi. Yüksek güvenlikli cezaevi tipinde yapılan bir cezaevi. Orada tek bir hücrede kendisi kalıyor önceki günden bu yana" dedi.

Dedetaş’ın İstanbul Gemi İnşaat Mühendisleri Odası Başkanlığı ve Şehir Hatları Genel Müdürlüğü geçmişini hatırlatan Tanrıkulu, şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi Sinem Dedetaş çok iyi yetişmiş bir kadın, mühendis, sivil toplumcu… 30 yıl sonra seçilmiş sosyal demokrat Üsküdar Belediye Başkanı. Şimdi Sinem Dedetaş’tan bir suç örgütü lideri çıkardılar. Her şey olur; iyi mühendis olur, iyi sivil toplumcu olur, iyi belediye başkanı olur ama Sinem Dedetaş’tan bir suç örgütü lideri çıkmaz. Bunu Türkiye de biliyor ve kendisinin de başkanı olduğu Recep Tayyip Erdoğan da biliyor."

Dedetaş’ın kamuoyuna mesajını da aktaran Tanrıkulu, Dedetaş'ın "Bütün bu kumpaslarla baş edeceğiz, bundan herkes emin olsun" dediğini; ayrıca kendisine destek veren Üsküdarlılara ve İstanbullulara teşekkür ederek bu dayanışmanın sürmesini dilediğini belirtti.

Silivri Cezaevi’nde görüştüğü Fatma Hürriyet Kaplan'ın da "önemli bir siyasi aktör" olduğunu ifade eden Tanrıkulu, "Bu siyasi aktörlüğü nedeniyle yaratılan itirafçılar, gizli tanıklar, inanılmaz kumpaslarla, inanılmaz yalan beyanlarla hapiste tutuluyor. Adalet ve Kalkınma Partisi’nin ve bu siyasi iktidarın bu kadın siyasetçileri bu şekilde hapiste tutması tabii ki kabul edilemez" diye konuştu.

"AĞIR İŞKENCE KOŞULLARINDA TUTULUYOR"

Ziyaretlerin bir diğer durağı, tutuklanarak Çorlu Karatepe Cezaevi’ne sevk edilen Veli Ağbaba’nın danışmanı Özlem Akyıldız oldu. Akyıldız'ın 30 yıllık devlet memuru, üç yaşında bir torun sahibi ve 19 yıldır parlamentoda çalışan bir danışman olduğunu belirten Tanrıkulu, araca bindirilirken darbedildiğini ve ayaklarındaki izlerin revirde tespit edildiğini söyledi.

Tanrıkulu, toplam 9 saat süren nakil süreci ve cezaevi koşulları hakkında şu iddiaları dile getirdi:

"Sadece ilk bir saatinde bir tuvalet ihtiyacı giderilmiş. Sekiz saat boyunca tek kişilik bir kafes içerisinde, elleri kelepçeli bir biçimde buraya getirilmiş. Kelepçeleri açılmamış ve araç iki yerde durduğu halde tuvalet ihtiyacı dahi giderilmeden buraya kadar sekiz saat boyunca elleri kelepçeli tutularak getirilmiş. Dört kişinin kalabileceği bir bekleme odasında 11 kişiyle birlikte kalmış. Çöp bidonunun yanında uzanmak ve birkaç saat uyumak zorunda kalmış. Sonra koğuşuna alınmış. Çok kötü koşullarda, yani ağır işkence, kötü muamele koşullarında tutuluyor."

Sorgu aşamasına ilişkin de konuşan Tanrıkulu, "Bir savcının ifade sırasında, 'Sen ne söyledin ki Veli Ağbaba ile ilgili seni serbest bırakayım?'" dediğini ve "Cezaevine Mali Şube Müdürünü gönderip onu itirafçılığa zorladıklarını" öne sürdü. "Bunlar yapılıyor" diyen Tanrıkulu, bir savcının şüpheliye bu ifadeleri kullanıp kullanamayacağını sorguladı.

"AYM VE AİHM KARARLARINA RAĞMEN CEZAEVİNDE TUTULUYORLAR"

Gezi davası kapsamında tutuklu bulunan Çiğdem Mater ve Mine Özerden’i de Silivri Cezaevi'nde ziyaret ettiğini aktaran Tanrıkulu, Bakırköy Cezaevi’nden Şakran Cezaevi’ne götürülen tutukluların, yapılan itirazlar sonucunda şu an Silivri’de aynı hücrede tutulduklarını belirtti.

Gezi tutuklularının sağlık durumlarının iyi olduğunu ve herkese selamlarını ilettiklerini aktaran Tanrıkulu, hukuki duruma ilişkin, "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı var, Anayasa Mahkemesi kararı var ama ona rağmen cezaevinde tutulmaya devam ediyorlar" açıklamasını yaptı.

"ÖÇ ALMAK CUMHURİYET'İN TARİHİNE YAKIŞMAZ"

Özlem Akyıldız'ı dinlerken cezaevinde gözyaşlarına hakim olamadığını söyleyen Tanrıkulu, Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki AK Partililere seslendi:

"Siz bu danışman arkadaşımızı her gün Plan ve Bütçe Komisyonu’nda gördünüz. Ona sadece bir milletvekiline yaptığı danışmanlıktan dolayı bu şekilde davranılıyorsa, bu koşulların adı işkencedir."

Konuyu soru önergesiyle TBMM gündemine taşıyacağını ve parlamentoda konuşacağını ifade eden Tanrıkulu, açıklamalarını şu sözlerle tamamladı:

"Bu düşmanlıktan vazgeçin. Eğer bir hesabınız varsa siyasetçilerle hesaplaşın, siyasetçilerle. Seçilmiş belediye başkanlarını bu şekilde cezaevinde tutmak, öç almak, intikam duygusuyla hareket etmek sonuçta bu Cumhuriyet’in tarihine yakışmaz. Ama bunu yapıyorlar. Bunun bir sonu var. Bütün bunlar kayıtlara geçiyor. Bunlar hem parlamento hafızasında hem bizim hafızamızda kalacak. Biz bu zalimliği unutmayacağız. Bu işkenceyi, bu kötü muameleyi yapanlardan mutlaka ama mutlaka, ama onların yaptığı gibi değil, hukuk kuralları içerisinde, adil bir biçimde hesap soracağız."