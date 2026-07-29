Sezgin Tanrıkulu'ndan Sinem Dedetaş ile ilgili AKP Grup Başkanvekiline insan hakları dersi!

Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu gözaltına alınan Sinem Dedetaş için "erken saatlerde evinden alırlar" diyen AKP Grup Başkanvekiline tepki göstererek insan hakları dersi vererek şu ifadeleri kullandı:

'Şunları ifade etmek zorundayım: Biraz önce Sayın Grup Başkan Vekilini dinledim. Leyla Şahin Türkiye Kararı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarihinde önemli kararlardan bir tanesidir ve kendisi de karşımızda Grup Başkan Vekilidir.

Odamda izlerken gerçekten üzüldüm, nasıl bu kadar zalim hale geldiniz? Siz bir kadın siyasetçisiniz, gözaltına alınan bir kadın siyasetçiyle ilgili olarak aynen şunu söylediniz: "Gerekirse evinden de alırlar sabah erken saatlerde." Aynen bunu söylediniz: "Gerekirse sabah da evlerinden alınırlar."

Bu, size bir kadın siyasetçiyle ilgili olarak bu sözleri söyleme hakkını veriyor mu gerçekten İnsan Hakları Mahkemesine ismen geçmiş bir kadın siyasetçi olarak?

Bakın, son derece üzücü. Buradaki ortamın siyaseti savunması lazım, siyaseti; hukuku ve insan haklarını savunması lazım ama siz bir Grup Başkan Vekili olarak gözaltına alınan bir kadınla ilgili olarak burada Grup Başkan Vekili olarak bu ağır sözleri söyleme durumunda kaldınız.'