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Halk TV Türkiye Serinlemek için girdiği Botan Çayı'nda boğuldu: Cansız bedenine ulaşıldı

Serinlemek için girdiği Botan Çayı'nda boğuldu: Cansız bedenine ulaşıldı

Siirt'te serinlemek için Botan Çayı'na giren 17 yaşındaki Hüseyin Olgaç boğuldu. Çayda kaybolan Olgaç'ın cansız bedenine ulaşıldı.

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Serinlemek için girdiği Botan Çayı'nda boğuldu: Cansız bedenine ulaşıldı

Siirt’te Hüseyin Olgaç (17), serinlemek için girdiği Botan Çayı’nda boğuldu.

Olay, akşam saatlerinde Kayaboğaz köyü yakınlarındaki Botan Çayı’nda meydana geldi. Serinlemek için çaya giren Hüseyin Olgaç, bir süre sonra suda kayboldu.

Serinlemek için girdiği Botan Çayı'nda boğuldu: Cansız bedenine ulaşıldı - Resim : 1

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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DALGIÇ EKİPLERİ DE ARAMA YAPTI

Arama çalışmalarına destek amacıyla Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı dalgıç ekipleri de olay yerine gönderildi.

Serinlemek için girdiği Botan Çayı'nda boğuldu: Cansız bedenine ulaşıldı - Resim : 3

Botan Çayı ve baraj gölü çevresinde yürütülen arama çalışmalarında ekipler, su üstü ve su altı taraması gerçekleştirdi.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Saatler süren çalışmalar sonucunda Hüseyin Olgaç’ın cansız bedenine ulaşıldı. Olgaç’ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Siirt Jandarma
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