Önce kavurucu sıcak sonra sağanak! İstanbul'da hava ters yüz oluyor

Milyonlarca İstanbullunun merakla beklediği haftalık hava durumu tahmini AKOM tarafından paylaşıldı. Verilere göre İstanbul'da hafta boyunca parçalı bulutlu ve sıcak bir hava hakim olacak. Ancak İstanbulluların hafta sonu planları için şemsiyelerini hazırda bulundurması gerekiyor. İşte gün gün İstanbul hava durumu detayları...

14 HAZİRAN PAZAR: BUGÜN İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

AKOM'un paylaştığı verilere göre, 14 Haziran Pazar günü İstanbul'da yağış beklenmiyor. Gün içinde hava sıcaklıkları şu şekilde seyredecek:

Sabah: 19°C

Öğle: 26°C

Akşam: 23°C

Gece: 20°C

Gün boyunca nem oranının %50 ile %75 arasında olacağı tahmin ediliyor. Rüzgar, lodos yönünden hafif, aralıklarla orta kuvvette (10 - 35 km/sa) esecek. Hafta sonunu deniz kenarında geçirmek isteyenler için ise deniz suyu sıcaklığı 21°C olarak ölçüldü.

AKOM'DAN ÖZEL UYARI: YAZ SICAKLARI BASTIRIYOR, POYRAZ SERT ESECEK!

Raporun "Dikkat" bölümünde İstanbullular için önemli uyarılara yer verildi. Hafta sonuna (Cumartesi) kadar gökyüzünde çoğunlukla parçalı ve az bulutlu bir havanın hakim olması bekleniyor.

Sıcaklıklar hafta içi kademeli olarak artarak tam anlamıyla yaz değerleri olan 29-31°C seviyelerine çıkacak. Ancak bunaltıcı sıcaklara karşı rüzgar bir nebze olsun nefes aldıracak. Hafta boyunca rüzgarın kuzeyli yönlerden (Poyraz) aralıklarla sert bir şekilde (15-35 km/s) esmesi öngörülüyor.

İSTANBUL HAFTALIK HAVA TAHMİN RAPORU (15 - 20 HAZİRAN)

AKOM'un açıkladığı 6 günlük detaylı hava tahmin raporuna göre, haftanın en sıcak günü Salı, en yağışlı günü ise Cumartesi olacak.

15 Haziran Pazartesi: Gökyüzü parçalı ve az bulutlu. En düşük sıcaklık 19°C, en yüksek sıcaklık 29°C. Yağış beklenmiyor.

16 Haziran Salı: Haftanın en sıcak günü! Parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Gündüz sıcaklıkları 31°C'ye kadar çıkarken, gece 21°C seviyelerinde seyredecek. Yağış yok.

17 Haziran Çarşamba: Parçalı ve az bulutlu. Termometreler en düşük 21°C, en yüksek 30°C'yi gösterecek.

18 Haziran Perşembe: Parçalı ve az bulutlu. Sıcaklıklar 20°C ile 29°C arasında değişecek. Yağış beklenmiyor.

19 Haziran Cuma: Gökyüzü açık ve güneşli. Hafta sonuna girerken sıcaklıklar en düşük 20°C, en yüksek 29°C olacak.

CUMARTESİ GÜNÜNE DİKKAT: SAĞANAK YAĞIŞ GELİYOR!

Hafta boyunca yağışsız ve sıcak geçen günlerin ardından hafta sonu tablo değişiyor. 20 Haziran Cumartesi günü İstanbul'da hava çok bulutlu ve sağanak yağmurlu olacak. Sıcaklıklar gündüz 27°C'ye gerileyecek. AKOM verilerine göre Cumartesi günü metrekareye 5 ile 15 kg arası yağış düşmesi bekleniyor. Hafta sonu açık hava planı yapan İstanbulluların bu uyarıyı dikkate alması önem taşıyor.