Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Serinlemek için girdi akıntıya kapıldı! 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Serinlemek için girdi akıntıya kapıldı! 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde serinlemek için sulama kanalına giren 12 yaşındaki Ayaz Kurt, akıntıya kapılarak hayatını kaybetti. Kurt'un cansız bedeni, suya girdiği noktanın 750 metre uzağında bulundu.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Serinlemek için girdi akıntıya kapıldı! 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde serinlemek için sulama kanalına giren 12 yaşındaki Ayaz Kurt, akıntıya kapılarak hayatını kaybetti. Kurt'un cansız bedeni, suya girdiği noktanın 750 metre uzağında bulundu.

Serinlemek için girdi akıntıya kapıldı! 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Resim : 1

Önce biri alev aldı sonra diğerlerine sıçradı! 3 gecekondu yandıÖnce biri alev aldı sonra diğerlerine sıçradı! 3 gecekondu yandı

AKINTIYA KAPILARAK SUDA KAYBOLDU

Olay, Tarsus ilçesi Akşemsettin Mahallesi Nazmi Caddesi'nde meydana geldi. Serinlemek amacıyla sulama kanalına giren Ayaz Kurt, bir süre sonra çırpınmaya başladı. Akıntıya kapılan Kurt, kısa süre sonra suda kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye dalgıç polisler, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Silivri'de denizde erkek cesedi bulundu! Başsavcılıktan Tuğberk İmamoğlu açıklamasıSilivri'de denizde erkek cesedi bulundu! Başsavcılıktan Tuğberk İmamoğlu açıklaması

750 METRE İLERİDE BULUNDU

Ekiplerin sulama kanalında yaptığı arama çalışmalarında Ayaz Kurt, suya girdiği noktanın yaklaşık 750 metre uzağında bulundu. Dalgıç polisler tarafından sudan çıkarılan Kurt, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yapılan kontrolde 12 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Ayaz Kurt'un cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Mersin Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili polis ekiplerince soruşturma başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Mersin Boğulma
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro