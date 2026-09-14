Serinlemek için girdi akıntıya kapıldı! 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde serinlemek için sulama kanalına giren 12 yaşındaki Ayaz Kurt, akıntıya kapılarak hayatını kaybetti. Kurt'un cansız bedeni, suya girdiği noktanın 750 metre uzağında bulundu.

AKINTIYA KAPILARAK SUDA KAYBOLDU

Olay, Tarsus ilçesi Akşemsettin Mahallesi Nazmi Caddesi'nde meydana geldi. Serinlemek amacıyla sulama kanalına giren Ayaz Kurt, bir süre sonra çırpınmaya başladı. Akıntıya kapılan Kurt, kısa süre sonra suda kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye dalgıç polisler, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

750 METRE İLERİDE BULUNDU

Ekiplerin sulama kanalında yaptığı arama çalışmalarında Ayaz Kurt, suya girdiği noktanın yaklaşık 750 metre uzağında bulundu. Dalgıç polisler tarafından sudan çıkarılan Kurt, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yapılan kontrolde 12 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Ayaz Kurt'un cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Mersin Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili polis ekiplerince soruşturma başlatıldı. (DHA)