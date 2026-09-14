Önce biri alev aldı sonra diğerlerine sıçradı! 3 gecekondu yandı

İstanbul Ümraniye’de bitişik halde bulunan 3 gecekonduda yangın çıktı. Bir gecekonduda başlayan yangın, alevlerin kısa sürede diğer yapılara sıçramasıyla büyüdü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 3 gecekondu kullanılamaz hale geldi.

ALEVLER KISA SÜREDE YAYILDI

Yangın, saat 19.40 sıralarında Elmalıkent Mahallesi Diyar Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, bitişik durumdaki gecekondulardan birinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek bitişikteki diğer gecekondulara da sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

3 GECEKONDU KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak sokağı kapattı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Alevlerin sardığı 3 gecekondu kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı. (DHA)