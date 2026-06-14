Sendikacılardan mutlak butlan bildirisi! "Amacı mevcut siyasi iktidarı kurtarmaktır"
Çok sayıda sendikanın eski yöneticileri, CHP'ye yönelik 'mutlak butlan' kararını ortak bildiriyle protesto etti. Kararı bir 'yargı darbesi' olarak niteleyen temsilciler, amacın muhalefeti etkisizleştirip iktidarı kurtarmak olduğunu vurguladı.
Geçmişte Türk-İş ve DİSK genel başkanlığı ile çeşitli sendikalarda genel başkanlık, genel merkez yöneticiliği ve şube başkanlığı yapmış eski sendika yöneticileri ortak bir açıklama yayımladı. Sendikacılar, 'mutlak butlan' kararına karşı çıkarak, süreci bir "Yargı darbesi" olarak nitelendirdi ve karara tepki gösterdi.
"AMACI MEVCUT SİYASİ İKTİDARI KURTARMAKTIR"
Açıklamada, alınan kararın bağımsız olmayan bir merci tarafından verildiği vurgulanarak, kararın hedefine ilişkin şu ifadelere yer verildi:
"Biz, aşağıda imzası bulunan çeşitli konfederasyon ve sendikalarda görev yapmış sendikacılar olarak hukuka, demokrasiye, adalete ve vicdana aykırı bir yargı darbesi olan mutlak butlan kararını şiddetle kınıyoruz. Hukuka aykırı ve bağımsız olmayan bir merci tarafından alınan mutlak butlan kararının amacı, sandığı göstermelik hâle getirmek ve mevcut siyasi iktidarı kurtarmaktır."
"POLİS MARİFETİYLE GİRMEYİ İÇLERİNE SİNDİRENLER..."
Süreci yürütenlere ve kararı kabul edenlere yönelik eleştirilerin yer aldığı metinde, kişisel ikbal vurgusu yapıldı. Açıklamada, "Hukuksuz ve siyasi nitelikli butlan kararını aldıran, bu kararı kabul eden ve ülkemizin kurucu partisine polis marifetiyle girmeyi içlerine sindiren şahısları şiddetle kınıyoruz" denildi.
Bildiride ayrıca, "Kişisel ikbal hevesleri için demokrasiye, delege iradesine ve dahası millet iradesine karşı bayrak açmışlardır. Tarih, bu büyük ihaneti yazacaktır. Mutlak butlan, bunu kabul edenlerin kişisel ihanetinin ötesinde, milletin sandık umudunun ortadan kaldırılmasıdır" ifadeleri kullanıldı.
"MESELE SADECE CHP DEĞİL MEMLEKET VE DEMOKRASİDİR"
Sendika temsilcileri, kararın asıl hedefinin Cumhuriyet Halk Partisi'ni (CHP) etkisiz hale getirerek iktidara alan açmak olduğunu belirtti. Metinde, iktidarın seçim stratejisine işaret edilerek şu değerlendirme yapıldı:
"Mutlak butlanın amacı, giderek büyüyen bir değişim umudunun temsilcisi olan CHP'nin etkisiz hâle getirilmesi, AKP siyasi iktidarının dikensiz gül bahçesinde seçimlere girmesi ve sandığın göstermelik hâle getirilmesidir. Mesele sadece CHP değil, memleket, hukuk ve demokrasidir."
"SEÇİLMİŞ YÖNETİMİN VE ÖZGÜR ÖZEL'İN YANINDAYIZ"
Demokrasilerde yegane gücün halk olduğu hatırlatılan açıklamada CHP Lideri Özgür Özel'e ve seçilmiş yönetime destek verilerek acil kurultay çağrısı yapıldı:
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Bizler, butlana karşı, seçilmiş CHP yönetiminin ve seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yanındayız. Butlancılar meşru değildir. Yapacakları yegâne iş, bir an önce Kurultayın toplanmasını sağlamaktır. Butlancılanın oyalama ve engelleme oyunları devam ederse halkın umudu ayakta tutulmalı; millete güvenenler, sandığa güvenenler, adalete ve hukuka güvenenler butlancılanın oyununu boşa çıkarmalıdır."
İMZACI SENDİKACILARIN LİSTESİ
(Listedeki isimlerin tamamı ilgili kurumlarda geçmiş dönemlerde görev yapmış olup, ünvanları eski görevlerini belirtmektedir.)
- Konfederasyon ve Genel Merkez Düzeyinde Görev Yapanlar:
- Bayram Ali Meral: Türk-İş Eski Genel Başkanı, Milletvekili
- Rıdvan Budak: DİSK Eski Genel Başkanı, Milletvekili
- Salih Kılıç: Türk-İş Eski Genel Başkanı
- Erol Ekici: DİSK Eski Genel Başkanı
- Kani Beko: DİSK Eski Genel Başkanı, Milletvekili
- Ali Cancı: DİSK Eski Genel Başkan Yardımcısı
- Hüseyin Karakoç: Türk-İş Eski Genel Sekreteri
- Mustafa Türkel: Türk-İş Eski Genel Sekreteri
- Faruk Büyükucak: Türk-İş İstanbul Eski Bölge Temsilcisi
- Adnan Serdaroğlu: Birleşik Metal-İş Eski Genel Başkanı
- Ahmet Cengiz: Belediye-İş Eski Genel Mali Sekreteri
- Ahmet Okuyan: Kristal-İş Eski Genel Başkan Vekili
- Ali Özgül: Belediye-İş Eski Genel Teşkilat Sekreteri
- Atalay Ayçin: Hava-İş Eski Genel Başkanı
- Ayhan Dümen: Aster-İş Eski Genel Başkanı
- Ayhan Uygun: Hava-İş Eski Genel Eğitim Sekreteri
- Celal Özdoğan: Otomobil-İş Eski Genel Başkanı
- Cevdet Selvi: Petrol-İş Eski Genel Başkanı, Milletvekili
- Eyüp Kaplan: Hava-İş Eski Genel Mali Sekreteri
- Ferudun Yükselir: Tes-İş Eski Genel Başkan Yardımcısı
- Gürsel Doğru: Tez Koop-İş Sendikası Eski Genel Başkanı
- İsmet Yiğit: Petrol-İş Yönetim Kurulu Eski Üyesi
- İzzet Çetin: Harb-İş Eski Genel Başkanı, Milletvekili
- Levent Dokuyucu: Haber-İş Eski Genel Sekreteri
- Mahmut Özonur: Tes-İş Eski Genel Başkanı
- Mehdi Komaç: Gıda-İş Eski Yöneticisi
- Muharrem Kılıç: DİSK Tekstil Eski Genel Sekreteri
- Munzur Pekgüleç: Deri-İş Eski Genel Başkan Yardımcısı
- Murat Bekem: Türkiye Maden-İş Eski Genel Başkanı
- Musa Servi: Deri-İş Eski Genel Başkanı
- Mustafa Bağçeci: Kristal-İş Eski Genel Başkanı
- Mustafa Öztaşkın: Petrol-İş Eski Genel Başkanı
- Mustafa Paçal: Öz Gıda-İş Yönetim Kurulu Eski Üyesi
- Mustafa Yağcı: Hava-İş Eski Genel Sekreteri
- Münür Dinler: Kristal-İş Eski Genel Sekreteri
- Nevzat Karataş: Genel-İş Eski Genel Başkan Yardımcısı
- Nihat Ayçiçek: Belediye-İş Sendikası Eski Genel Sekreteri
- Ömer Ergül: Deri-İş Eski Genel Başkan Yardımcısı
- Raif Kılıç: Liman-İş Eski Genel Başkanı
- Şinasi Tüysüz: Yol-İş Eski Genel Mali Sekreteri
- Tekin Akın: Petrol-İş Eski Mali Sekreteri
- Yakup Akkaya: Basın-İş Eski Genel Başkanı
- Yener Kaya: Deri-İş Eski Genel Başkanı
- Ziya Karadeniz: Kristal-İş Eski Genel Başkan Yardımcısı
- Ziya Yılmaz: Birleşik Metal-İş Eski Genel Başkanı
- Şube Başkanları ve Yöneticiler:
- Abdullah Özdemir: Tek Gıda-İş Eski Şube Başkanı
- Adem Özokutan: Yol-İş Kayseri Eski Şube Başkanı
- Ahmet Çankaya: Yol-İş Konya Eski Şube Başkanı
- Ahmet Karatay: Haber-İş İstanbul Eski Şube Başkanı
- Ali Akdağ: Yol-İş İstanbul Eski Şube Başkanı
- Ali Genç: Tes-İş Samsun Eski Yöneticisi
- Ali Görgeç: Tes-İş Afyon Eski Şube Başkanı
- Ali Konyalı: Tes-İş Edirne Eski Şube Başkanı
- Atilla Pasin: Belediye-İş İzmir Eski Şube Başkanı
- Aynur Karaaslan: Tez Koop-İş İstanbul Eski Şube Başkanı
- Aziz Aktay: Belediye-İş Trakya Eski Şube Başkanı
- Baki Başdemir: Tarım İş Sendikası Eski Genel Sekreteri
- Bayram Ali Yanoğlu: Tes-İş Trabzon Eski Şube Başkanı
- Bekir Yurdagül: Türk Harb-İş Eski Yöneticisi
- Beyler Yurdakul: Belediye-İş İzmir Eski Şube Başkanı
- Eğin Fidan: Harb-İş Gelibolu Eski Şube Başkanı
- Erol Soğancı: Tes-İş Yatağan Eski Şube Başkanı
- Gökay Özdağ: Tes-İş Samsun Eski Şube Başkanı
- Halil Türk: Tes-İş Samsun Eski Şube Başkanı
- Hasan Başkaya: Tek Gıda-İş Eski Şube Başkanı
- Hasan Gülüm: Belediye-İş Eski Şube Başkanı
- Hüseyin İnal: Tes-İş İzmir Eski Şube Başkanı
- Hüseyin İncesu: Belediye-İş İstanbul Eski Şube Başkanı
- İsmail Evren: Yol-İş İzmir Eski Şube Başkanı
- Kıyas Daşkaya: Yol-İş Erzurum Eski Şube Başkanı
- Mahmut Kılıç: Demiryol-İş Eski Şube Başkanı
- Mamo Polat: Yol-İş İstanbul Eski Şube Yöneticisi
- Mazhar Karabulut: Tes-İş İzmir Eski Şube Başkanı
- Mehmet Ceylan: Tarım İş Sendikası Eski Genel Sekreteri
- Mehmet Ustaali: Yol-İş Antalya Eski Şube Başkanı
- Metin Yavaş: Yol-İş İzmir Eski Şube Sekreteri
- Nesim Aksakal: Petrol-İş İstanbul Eski Şube Başkanı
- Nursal Kaya: Yol-İş Bursa Eski Şube Başkanı
- Osman Tekelioğlu: Tes-İş Trabzon Eski Şube Başkanı
- Remzi Polat: Belediye-İş Kocaeli Eski Şube Başkanı
- Reşat Tüysüz: Petrol-İş İstanbul Eski Şube Başkanı
- Sadettin Yıldırım: Belediye-İş İETT Eski Şube Başkanı
- Servet Demirkaya: Yol-İş Ankara Eski Şube Sekreteri
- Seydi Önder: Tes-İş İzmir Eski Şube Başkanı
- Süleyman Karakaya: Belediye-İş İzmir Eski Şube Başkanı
- Süreyya Doğan: Genel-İş Eski Şube Başkanı
- Şaban Tören: Deri-İş ve Belediye-İş Eski Şube Başkanı
- Şenol Bektaş: Yol-İş İstanbul Eski Şube Yöneticisi
- Talat Özdemir: Belediye-İş İzmit Eski Şube Başkanı
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