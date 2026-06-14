Sendikacılardan mutlak butlan bildirisi! "Amacı mevcut siyasi iktidarı kurtarmaktır"

Geçmişte Türk-İş ve DİSK genel başkanlığı ile çeşitli sendikalarda genel başkanlık, genel merkez yöneticiliği ve şube başkanlığı yapmış eski sendika yöneticileri ortak bir açıklama yayımladı. Sendikacılar, 'mutlak butlan' kararına karşı çıkarak, süreci bir "Yargı darbesi" olarak nitelendirdi ve karara tepki gösterdi.

"AMACI MEVCUT SİYASİ İKTİDARI KURTARMAKTIR"

Açıklamada, alınan kararın bağımsız olmayan bir merci tarafından verildiği vurgulanarak, kararın hedefine ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Biz, aşağıda imzası bulunan çeşitli konfederasyon ve sendikalarda görev yapmış sendikacılar olarak hukuka, demokrasiye, adalete ve vicdana aykırı bir yargı darbesi olan mutlak butlan kararını şiddetle kınıyoruz. Hukuka aykırı ve bağımsız olmayan bir merci tarafından alınan mutlak butlan kararının amacı, sandığı göstermelik hâle getirmek ve mevcut siyasi iktidarı kurtarmaktır."

"POLİS MARİFETİYLE GİRMEYİ İÇLERİNE SİNDİRENLER..."

Süreci yürütenlere ve kararı kabul edenlere yönelik eleştirilerin yer aldığı metinde, kişisel ikbal vurgusu yapıldı. Açıklamada, "Hukuksuz ve siyasi nitelikli butlan kararını aldıran, bu kararı kabul eden ve ülkemizin kurucu partisine polis marifetiyle girmeyi içlerine sindiren şahısları şiddetle kınıyoruz" denildi.

Bildiride ayrıca, "Kişisel ikbal hevesleri için demokrasiye, delege iradesine ve dahası millet iradesine karşı bayrak açmışlardır. Tarih, bu büyük ihaneti yazacaktır. Mutlak butlan, bunu kabul edenlerin kişisel ihanetinin ötesinde, milletin sandık umudunun ortadan kaldırılmasıdır" ifadeleri kullanıldı.

"MESELE SADECE CHP DEĞİL MEMLEKET VE DEMOKRASİDİR"

Sendika temsilcileri, kararın asıl hedefinin Cumhuriyet Halk Partisi'ni (CHP) etkisiz hale getirerek iktidara alan açmak olduğunu belirtti. Metinde, iktidarın seçim stratejisine işaret edilerek şu değerlendirme yapıldı:

"Mutlak butlanın amacı, giderek büyüyen bir değişim umudunun temsilcisi olan CHP'nin etkisiz hâle getirilmesi, AKP siyasi iktidarının dikensiz gül bahçesinde seçimlere girmesi ve sandığın göstermelik hâle getirilmesidir. Mesele sadece CHP değil, memleket, hukuk ve demokrasidir."

"SEÇİLMİŞ YÖNETİMİN VE ÖZGÜR ÖZEL'İN YANINDAYIZ"

Demokrasilerde yegane gücün halk olduğu hatırlatılan açıklamada CHP Lideri Özgür Özel'e ve seçilmiş yönetime destek verilerek acil kurultay çağrısı yapıldı:

"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Bizler, butlana karşı, seçilmiş CHP yönetiminin ve seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yanındayız. Butlancılar meşru değildir. Yapacakları yegâne iş, bir an önce Kurultayın toplanmasını sağlamaktır. Butlancılanın oyalama ve engelleme oyunları devam ederse halkın umudu ayakta tutulmalı; millete güvenenler, sandığa güvenenler, adalete ve hukuka güvenenler butlancılanın oyununu boşa çıkarmalıdır."

İMZACI SENDİKACILARIN LİSTESİ

(Listedeki isimlerin tamamı ilgili kurumlarda geçmiş dönemlerde görev yapmış olup, ünvanları eski görevlerini belirtmektedir.)