Selim İmamoğlu'ndan yat iddiasına yalanlama: Babamı ziyaret ettim okula gittim

Seçilmiş İBB Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun oğlu Selim İmamoğlu'na ait olduğu öne sürülen, Marshall Adaları bayraklı bir yatta çekildiği iddia edilen tatil fotoğrafı sosyal medyada hızla yayıldı. Fotoğrafta, vergi muafiyetleri ve esnek denetim standartlarıyla bilinen "kolay bayrak" uygulamasına sahip Marshall Adaları bayrağının dalgalandığı görüldü.

SELİM İMAMOĞLU'NDAN YALANLAMA

Selim İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda söz konusu haberleri yalanlayarak şunları yazdı:

"Bu sabah Silivri'ye giderek babamı ziyaret ettim. Kendisinin direnci ve morali çok iyi. Babama yaptığım ziyaret sonrası laboratuvara geldim. Takdir edersiniz ki İTÜ'de Fizik yüksek lisansı yapmak oldukça zor. Özellikle şu sıralar tezime epey bir vakit harcıyorum. Tezle ilgili ölçüm yaparken kısa süreliğine bir ara verdim ve o esnada benimle alakalı ilginç bir paylaşıma denk geldim. Açıklamaya bile gerek yok ama avukatlarım hukuki girişimi yapacaklar. Ayrıca ben çayı limonla değil, sade ve şekersiz içerim. Sevgiler..."

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Selim İmamoğlu, iddiaların asılsız olduğunu belirterek avukatları aracılığıyla hukuki girişim başlatacaklarını duyurdu. İTÜ Fizik Yüksek Lisans öğrencisi olan Selim İmamoğlu, tez çalışmalarına yoğunlaştığını ve bu tür iddialarla ilgilenmek zorunda kalmaktan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

İMAMOĞLU AİLESİNİN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

İmamoğlu ailesinin avukatı Nusret Yılmaz da konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yılmaz konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"İmamoğlu ailesinin mensupları müvekkillerimle ilgili asılsız, gerçek dışı haber ve paylaşımlara şahit olmanın üzüntüsü içerisindeyiz.

Bugün de sosyal medya platformlarında Mehmet Selim İmamoğlu hakkında kendisine atfedilen ve tamamen gerçek dışı paylaşımlar dolaşıma sokulmuştur. Yeğenim ve müvekkilim Selim İmamoğlu tarafından iddia edildiği şekilde yapılmış herhangi bir paylaşım yoktur.

Belirtmekte fayda var ki; bir takım müfretlerin, iftiralarına malzeme yapmaya çalıştıkları ve yurtdışında tekne tatili yaptığı şeklindeki yalan haber ve paylaşımlarına konu ettikleri M. Selim İmamoğlu'nun halen yurtdışı çıkış yasağı bulunmaktadır. Nitekim kendisi bugün, babası Ekrem İmamoğlu’nu Silivri’de ziyaret etmiştir.

Böylesine hassas bir süreçte, aile bireylerini hedef alan gerçek dışı içeriklerle kamuoyunu yanıltmaya çalışmak; yalnızca hukuka değil, toplumun ortak vicdanına ve aile değerlerine de açık ve ağır bir saldırıdır.

Toplumumuzun kutsallarından olan aile kavramının dahi hoyratça saldırı ve iftira malzemesi yapılması; kirli siyaset ve ondan beslenenlerin, hukuku ve ahlakı bir yük olarak gördüklerinin kanıtıdır.

Müvekkilim Mehmet Selim İmamoğlu, müfretlerin ne yaptıklarının ve bunu hangi nedenle yaptıklarının farkındadır. Ahlak, hak ve hukuk tanımayan bu taarruz ve sebepleri kabul edilemez.

Gerçeğe aykırı içeriklerle kamuoyunu yanıltmaya ve algı oluşturmaya yönelik bu dezenformasyon faaliyetlerine itibar edilmemesini halkımızdan önemle rica ederiz.

Müvekkilimin kişilik haklarını ihlal eden bu içerikleri oluşturan, yayan ve paylaşan kişi veya kişiler hakkında gerekli hukuki ve cezai süreçler gecikmeksizin başlatılacak, tüm yasal haklarımız kararlılıkla kullanılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."