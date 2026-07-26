Şehri sağanak vurdu! Alt geçit göle döndü sürücüler rota değiştirdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından kent genelinde aralıklarla etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

ALT GEÇİT SUYLA DOLDU

İzmit ilçesi Alikahya Fatih Mahallesi Altıncıoğlu Caddesi'nde bulunan bir alt geçit, sabah saatlerinde bastıran yağış nedeniyle suyla doldu.

Su birikintisi nedeniyle yayalar, alt geçidi kullanamadı. Bazı sürücüler, araçları alt geçitte dikkatli şekilde ilerledi, bazıları ise alternatif güzergahlara yöneldi.

KASTAMONU'DA DA BENZER MANZARA YAŞANDI

Kastamonu'nun Cide ilçesinde de saat 04.00 sıralarında 150'den fazla evi, iş yerini ve depoyu su bastı, bazı araçlar su birikintilerinde kaldı. Su baskınında can kaybı yaşanmadı. Zemin katlarda yaşayanlar, güvenli alanlara tahliye edildi. Tahliye sonrası talep edenler, ilçe merkezindeki yurtlara alındı.

Su baskınlarının ardından ilçe merkezinde temizlik çalışmaları başlatıldı. Çalışmalara 84 personel katılırken, çalışmalarda 7 vidanjör, 18 motopomp, 6 dalgıç pompa ve 3 botun yanı sıra çok sayıda iş makinesi ve araç kullanılıyor.

TAMP afet grupları, ilçe merkezinde gerekli çalışmalara devam ediyor. Yaz aylarını Cide'de geçiren Yaşar Açar, yağışın saat 03.45 sıralarında şiddetli gök gürültüsüyle başladığını söyledi.

Kısa sürede çevrenin sular altında kaldığını anlatan Açar, "Saat 6'ya kadar uyumadım, balkondan sürekli dışarıyı takip ettim. Her taraf su altında kaldı. İtfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sürekli hareket halindeydi." dedi.

Yaşadığı binanın giriş katı ve bodrumunu da su bastığını belirten Açar, elektriklerin kesildiğini ve asansörün çalışmadığını dile getirdi. İstanbul'da oturduğunu ve yazları Cide'de geçirdiğini aktaran Açar, "İlk defa bu sene burada böyle bir felaketle karşılaştım." diye konuştu.

Zübeyde Sezgin ise büyük bir korku yaşadıklarını anlatarak, "Sabah 05.00'ten beri uğraşıyoruz. Allah razı olsun komşularımızdan. Komşularımız haber verdi, arabayı çektik. Herhangi bir can kaybımız yok çok şükür. İnsanlar gerçekten çok mağdur." ifadesini kullandı. (DHA-AA)