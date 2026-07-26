Sağanak bir anda bastırdı: 150'den fazla ev ve iş yerini su bastı
Kastamonu'nun Cide ilçesinde sağanak etkisini gösterdi ve 150'den fazla evi su bastı. Zemin katlarda yaşayan vatandaşlar güvenli alanlara tahliye edildi.
Kastamonu'nun Cide ilçesinde su baskınları sebebiyle zemin katlarda yaşayanlar tahliye edildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yoğun yağış uyarıları gereğince kentte Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Afet Çalışma Grupları teyakkuza geçirildi.
GEREKLİ ÖNLEMLER ALINDI
Sahil bölgelerinde bulunan Cide, Doğanyurt, İnebolu, Abana, Bozkurt, Çatalzeytin ilçelerindeki yoğun yağış riski olan bölgelere DSİ 23. Bölge Müdürlüğü, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü, Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD İl Müdürlüğü ve Kastamonu İl Özel İdaresi tarafından iş makinesi, araç ve personel konuşlandırıldı.
150'DEN FAZLA EVİ SU BASTI
Cide ilçesinde saat 04.00 sıralarında 150'den fazla evi, iş yerini ve depoyu su bastı, bazı araçlar su birikintilerinde kaldı. Su baskınında can kaybı yaşanmadı.
Zemin katlarda yaşayanlar, güvenli alanlara tahliye edildi. Tahliye sonrası talep edenler, ilçe merkezindeki yurtlara alındı.
Yağış ve su miktarının azaldığı ilçede ulaşım engeli bulunmuyor.
TAMP afet grupları, ilçe merkezinde gerekli çalışmalara devam ediyor. (AA)