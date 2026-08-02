Şehit aileleri ve gazilere yönelik haklar genişleyecek! Bakan açıklama yaptı

TBMM'ye sunulacak olan ve şehit ile gazi ailelerine geniş kapsamlı yeni haklar tanınmasını öngören kanun teklifine ilişkin açıklamalarda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Öncelikle şehit yakınlarımız ve gazilerimiz bize milletimizin emanetidir. Onlara büyük bir vefa borcumuz var. Son 24 yılda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde şehit yakınlarımız ve gazilerimizin haklarını koruyan ve onlara destek sağlayan pek çok düzenlemeyi, önemli düzenlemeyi hayata geçirdik" ifadelerini kullandı.

2 YILDIR SÜREN İSTİŞARELER VE 2013'TEN BU YANA BEKLEYEN TALEPLER

Yapılan çalışmanın arka planına ve sürecin uzamasına dikkat çeken Bakan Göktaş, düzenlemenin detaylarını şu sözlerle aktardı:

"2013 yılında aslında çok kapsamlı bir düzenleme hayata geçirilmişti ve bu süre zarfında da özellikle biliyorsunuz son 2 yıldır Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanımız Hulusi Akar başkanlığında, bakanlığımızın koordinesinde pek çok kurumla beraber istişareler düzenliyorduk. Özellikle şehit hakları ve gazilerimize yönelik uzun zamandır bir istişare mekanizması yürütüyorduk. Bu çalışma tamamlandıktan sonra bir kanun teklifine dönüştü ve hem AK Parti grubumuzun Milliyetçi Hareket Parti'mizle ortak bir kanun teklifine dönüştü."

Göktaş, düzenlemenin sınırlarına ilişkin olarak, "12 maddelik değil, bu çok daha kapsamlı. Aslında 2013 yılından bu yana gerçekten çok önemli, çok kapsamlı şehit anne-babalarımızdan tutun da er-gazilerimizin uzun süredir bekleyen talepleri doğrultusunda da bir düzenlemeyi hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Bu hafta inşallah grubumuz çalışmalarını tamamladı ve bu hafta içerisinde inşallah AK Parti grubumuz, Milliyetçi Hareket Partisi ile beraber grubumuz Meclis Başkanlığı'na sunacak. Bu hafta inşallah görüşülmesini bekliyoruz. Ben şimdiden şehit ailelerimize ve gazilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

ÖZLÜK HAKLARI MECLİS GÜNDEMİNE GELİYOR

Çalışmanın kapsamına değinen Bakan Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

"Bütün grupları 2 senedir gerçekten dinledik ve er-erbaşlar, 15 Temmuz gazilerimiz, şehit anne ve babalarımıza yönelik özlük hakları dahil pek çok çalışmayı hayata geçiren, içeren aslında bir çalışmayı inşallah bu kanun teklifi kapsamında, bu hafta önümüzdeki günlerde Meclis’in gündemine alınmasını bekliyoruz. Şimdiden tüm şehit ailelerimize, gazilerimize hayırlı olmasını diliyorum."