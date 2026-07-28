Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Şehir magandası Selahattin'i hayattan kopardı: Yoldan geçerken kurşunların hedefi oldu

Şehir magandası Selahattin'i hayattan kopardı: Yoldan geçerken kurşunların hedefi oldu

Adana'da yolda karşılaşan husumetliler arasında çıkan silahlı kavganın ortasında kalan 19 yaşındaki Selahattin Onmaz, kurşunların isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Şehir magandası Selahattin'i hayattan kopardı: Yoldan geçerken kurşunların hedefi oldu
Son Güncelleme:

Adana'nın Yüreğir ilçesinde 20 yaşındaki Hasan Efe Gözgeç, yolda gördüğü husumetlileri H.Y. ve B.Y.'ye yanında bulundurduğu tabancayla ateş açtı.

YOLDAN GEÇERKEN KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDU

Gözgeç'in silahından çıkan kurşunlar tesadüfen orada bulunan Selahattin Onmaz'a isabet etti. 19 yaşındaki Onmaz kanlar içinde yere yığıldı. Saldırgan Hasan Efe Gözgeç ise olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olayın meydana geldiği Yavuzlar Mahallesi'ne sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Şehir magandası Selahattin'i hayattan kopardı: Yoldan geçerken kurşunların hedefi oldu - Resim : 1

19 YAŞINDAKİ SELAHATTİN HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, talihsiz gencin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Onmaz’ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Dükkanda çıkan tartışmada kan döküldü: Emlakçıyı öldürüp intihar ettiDükkanda çıkan tartışmada kan döküldü: Emlakçıyı öldürüp intihar etti

ŞEHİR MAGANDASI KISKIVRAK YAKALANDI

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan Hasan Efe Gözgeç’i kısa sürede yakaladı.

Şüpheli gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Silahlı Saldırı Adana Polis
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro