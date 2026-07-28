Şehir magandası Selahattin'i hayattan kopardı: Yoldan geçerken kurşunların hedefi oldu
Adana'da yolda karşılaşan husumetliler arasında çıkan silahlı kavganın ortasında kalan 19 yaşındaki Selahattin Onmaz, kurşunların isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi.
Adana'nın Yüreğir ilçesinde 20 yaşındaki Hasan Efe Gözgeç, yolda gördüğü husumetlileri H.Y. ve B.Y.'ye yanında bulundurduğu tabancayla ateş açtı.
YOLDAN GEÇERKEN KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDU
Gözgeç'in silahından çıkan kurşunlar tesadüfen orada bulunan Selahattin Onmaz'a isabet etti. 19 yaşındaki Onmaz kanlar içinde yere yığıldı. Saldırgan Hasan Efe Gözgeç ise olay yerinden kaçtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olayın meydana geldiği Yavuzlar Mahallesi'ne sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
19 YAŞINDAKİ SELAHATTİN HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, talihsiz gencin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Onmaz’ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
ŞEHİR MAGANDASI KISKIVRAK YAKALANDI
Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan Hasan Efe Gözgeç’i kısa sürede yakaladı.
Şüpheli gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)