Dükkanda çıkan tartışmada kan döküldü: Emlakçıyı öldürüp itihar etti

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde bulunan bir emlak dükkânında Gül Nihal Akçal ile emlakçı Enes Vasfi Yerlikaya arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

ÖNCE EMLAKÇIYI SONRA KENDİNİ VURDU

Akşam saatlerinde Çiftlikköy ilçesi Siteler Mahallesi'nde çıkan tartışma büyürken Akçal, yanında getirdiği tabancayla Yerlikaya'ya ateş açtı.

Yerlikaya yere yığılırken Akçal, bu kez silahı kendi başına dayayıp tetiği çekti.

Dükkândan peş peşe gelen silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Enes Vasfi Yerlikaya

HER İKİSİ DE YAŞAMINI YİTİRDİ

Olay yerinde incelemede bulunan ekipler, Yerlikaya ve Akçal'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cenazeler, otopsi işlemleri için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)