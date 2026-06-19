Saros Körfezi’nde dalış okulu açıldı, suya heykeller batırıldı

Edirne’nin Keşan ilçesinde Saros Körfezi kıyısında bulunan İbrice Limanı’nda tamamlanan dalış okullarının açılışı törenle yapıldı. Tören kapsamında Yapay Resif Projesi çerçevesinde hazırlanan Fatih Sultan Mehmet, iki akıncı ve köprü kemeri heykelleri deniz tabanına yerleştirildi.

2023 yılında Edirne Valiliği tarafından başlatılan kapsamlı dönüşüm çalışmalarıyla İbrice Limanı’nın altyapı ve üstyapısı yenilendi. Çalışmalar kapsamında içme suyu hatları, otopark alanları, duş ve tuvaletler ile çevre düzenlemeleri tamamlanırken, yapay resif alanları oluşturuldu ve dalış okulları inşa edildi.

Açılış törenine Edirne Valisi Yunus Sezer, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, kamu kurumlarının temsilcileri, dalış kulüpleri ve vatandaşlar katıldı.

“DÜNYANIN EN GÜZEL KÖRFEZLERİNDEN BİRİ”

Törende konuşan Vali Yunus Sezer, Saros Körfezi’nin temizliği, doğal yapısı ve tarihi zenginliğiyle önemli bir destinasyon olduğunu belirtti. Bölgede gerçekleştirilen yatırımlarla limanın modern bir görünüme kavuştuğunu ifade eden Sezer, balıkçılık ve dalış turizmine yönelik önemli düzenlemelerin hayata geçirildiğini söyledi.

YAPAY RESİFLERE YOĞUN İLGİ

Geçen yıl bölgeye batırılan tankın dalış turizmine önemli katkı sağladığını dile getiren Sezer, yalnızca tankı görmek amacıyla yaklaşık 3 bin dalış gerçekleştirildiğini belirtti. Bu tür projelerin Saros Körfezi’nin uluslararası tanıtımına katkı sunduğunu vurgulayan Sezer, deniz altına yerleştirilmesi planlanan “Minia Edirne” projesi üzerinde de çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Projeyle Selimiye’den tarihi köprülere kadar Edirne’nin simge eserlerinin minyatürlerinin su altına yerleştirilmesinin hedeflendiğini ifade eden Sezer, ilk etap çalışmalarının temmuz ayında tamamlanacağını söyledi.

SAHİL KÖYLERİ TURİZM KÖYÜNE DÖNÜŞTÜRÜLECEK

Vali Sezer ayrıca Saros Körfezi kıyısındaki köylerde de turizmi geliştirmeye yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirterek, Enez ve Keşan’a bağlı sahil köylerinde restorasyon ve çevre düzenleme projelerinin sürdüğünü kaydetti. Projelerin tamamlanmasıyla 11 köyün turizm odaklı yeni bir kimliğe kavuşmasının amaçlandığını ifade etti.

Açılışta konuşan Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu İl Temsilcisi Özkan Arsu, sualtı sporlarının günden güne daha da büyüdüğünü belirterek, çalışmalardan dolayı Edirne Valiliği’ne teşekkür etti. Saros Körfezi Sualtı Koruma ve Geliştirme Derneği Başkanı ve Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Donanımlı Dalış Kurulu Üyesi Ahmet Yumurtacı da, Saros Körfezi’nin yalnızca Edirne'nin değil, Türkiye’nin en önemli dalış destinasyonlarından birisi olduğunu söyledi. Edirne Vali Yardımcısı Eyyüp Batuhan Ciğerci de, limanda yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Konuşmaların ardından dalış okullarının açılış kurdelesi kesilirken, Saros Körfezi’ne ‘Yapay Resif Projesi’ kapsamında Fatih Sultan Mehmet, köprü kemeri ve 2 akıncı heykeli suya batırıldı.(DHA)