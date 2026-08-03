Şarkıcı Güllü'nün kızının internet aramaları dehşete düşürdü: Savcılık kayıtlarına girdi

Şarkıcı Güllü'nün 26 Eylül 2025 tarihinde evinin camından düşerek hayatını kaybetmesinin ardından başlatılan cinayet soruşturmasında kuvvetli şüphe ile tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında hazırlanan iddianame ortaya çıktı.

SAVCILIK KAYITLARINA GİRDİ

Savcılığın dijital materyal incelemesinde elde ettiği bulgulara göre Gülter, Güllü'nün ölümünden sonra Ekim ayının sonunda telefonunu değiştirdi.

Gülter'in annesinin ölümünün ardından yeni cihazdan yaptığı internet aramalarına ilişkin tespitler iddianameye girdi.

ŞARKICI GÜLLÜ'NÜN KIZININ İNTERNET ARAMALARI DEHŞETE DÜŞÜRDÜ

İddianameye göre, şüphelinin olay sonrasında internet üzerinden yaptığı bazı aramalar soruşturma kapsamında incelendi. Savcılık, bu aramaları dijital inceleme raporlarıyla birlikte dosyaya ekledi.

Şüpheli Tuğyan Ülkem Gülter'in dijital materyallerinin imaj incelemesi neticesinde

şüphelinin telefonuna 31 Ekim 2025 tarihinde whatsapp uygulamasını kurduğu, bu tarihte banka uygulamalarını da kurduğundan uyarı mesajları aldığı, buradan hareketle şüphelinin telefon değişikliği yaptığı belirlendi.

Yeni cihazdan yaptığı aramalarda "Saçta metamfetamin çıkar mı?, duygusal anne sözleri, yetim sözleri duygusal, esrar saçtan kaç günde çıkıyor?, uyuşturucu saçtan ne zaman temizlenir, esrar vücudunuzda ne kadar süre kalır?, esrar 2 ay içmese çıkar mı testte?, kokain saçta ne zaman çıkar?, haloperidol" sorularını sorduğu belirlendi.

24 Kasım 2025 tarihinde ise bir alışveriş sitesinde "Çözülmemiş davalar seri katil davası dedektif oyunu suçluyu bulma" adlı bir kutu oyunu linkine tıklayarak ürün görüntülemesi yaptığı tespit edildi.

Soruşturma dosyasında ayrıca şüphelinin tanıklara yönelik yönlendirme iddialarına da yer verildi. Savcılık, Gülter'in olayın ardından tanıkların anlatımlarını etkilemeye yönelik girişimlerde bulunduğunu ileri sürerek, tanık Kervan'a mesajlarını sildirmeye çalışmasını, canlı yayında susması için baskı yaptığını ve Sultan Nur Ulu'yu gerçekleri anlatmaması yönünde tehdit ettiğini destekleyici deliller arasında gösterdi.

"...şüpheli Tuğyan Ülkem Gülter'in izah olunan eylemiyle annesi maktul Gül Tut'a yönelik üst soya karşı tasarlayarak kasten öldürme suçunu işlediği, şüphelinin olay sonrasında yurt dışına çıkma ile alakalı araştırmalar yapması, tanık Kervan'dan annesi hakkındaki mesajlaşmalarını silmesini istemesi, Sultan Nur Ulu'yu sürekli gözü önünde tutmaya çalışması, başkası ile buluştuğunda takip etmesi, babası Sultan'a yatılı kalmaya geldiğinde dahi aynı evde onlarla kalmaya devam etmesi, Sultan Nur Ulu'yu olayla alakalı gerçekleri anlatmaması hususunda tehdit etmesi, olay öncesi psikologla yaptığı görüşmede hastalık derecesinde yalan söylediğini beyan etmesi, olaydan sonra telefon değişikliği yapması ve telefonunu fabrika ayarlarına döndürmesi, tanık Kervan tarafından canlı yayında olaya ilişkin bilgi verildiğinde tanığa susması konusunda baskı yapması, "Çözülmemiş davalar seri katil davası dedektif oyunu suçluyu bulma" adlı kutu oyunu araştırması yapması hususlarının da atılı suçun işlendiği hususunda destekleyici delil mahiyetinde olduğu anlaşılmakla,.."