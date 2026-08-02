Şarkıcı Güllü'nün ölümünde iddianame hazırlandı: Kızı baş sanık olarak yargılanacak

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 2025 yılında yaşamını yitiren şarkıcı Gül Tut (Güllü) ile ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu hakkında dava açıldı.

İddianamenin kabul edilmesiyle birlikte iki sanık, Yalova'da görülecek davada hakim karşısına çıkacak.

ÖNCE KAZA DENMİŞTİ, SONRA İKİ SANIK HAKKINDA DAVA AÇILMIŞTI

Olay, 26 Eylül 2025'te Yalova'nın Çınarcık ilçesinde meydana gelmişti. 51 yaşındaki şarkıcı Güllü'nün evinin penceresinden düşerek hayatını kaybettiği bildirilmişti. Soruşturmanın ilk aşamasında olayın kaza olabileceği değerlendirilirken, yürütülen incelemelerde yeni bulgulara ulaşıldığı belirtilmişti.

KIZI 1 NUMARALI SANIK OLDU

Gazeteci Emrullah Erdinç'in haberine göre, hazırlanan iddianamede Tuğyan Ülkem Gülter birinci, Sultan Nur Ulu ise ikinci sanık olarak yer aldı.

Savcılık, soruşturma kapsamında elde edilen deliller doğrultusunda iki şüpheli hakkında dava açılmasını talep etti.

"GÜVENLİK KAMERASI DEVRE DIŞI BIRAKILDI"

Soruşturma dosyasına göre, olay gecesi evde bulunan güvenlik kamerasının devre dışı bırakıldığı öne sürüldü. Bu iddia da soruşturma kapsamında değerlendirilen unsurlar arasında yer aldı.

SORUŞTURMANIN SEYRİNİ DEĞİŞTİREN İFADE

Soruşturmadaki dikkat çeken gelişme ise Sultan Nur Ulu'nun emniyette verdiği ifade oldu. Ulu, ifadesinde olayın bir kaza olmadığını öne sürerek, Gülü'nün pencereden dışarı baktığı sırada kızı Tuğyan Ülkem Gülter tarafından aşağı itildiğini iddia etti.

Bu ifadenin ardından Tuğyan Ülkem Gülter hakkında "üstsoydan akrabayı kasten öldürme" suçlamasıyla işlem yapıldığı ve tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.

İKİ SANIK HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Hazırlanan iddianamenin kabul edilmesiyle birlikte Tuğyan Ülkem Gülter ile Sultan Nur Ulu, Yalova'da görülecek davada hakim karşısına çıkacak.