Sarıyer'de korkutan yangın! Çatıdan kopan parçalar minibüsün üzerine düştü

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Sarıyer'de bir binanın çatısında çıkan yangın sırasında çatıdan kopan parçalar park halindeki minibüsün üzerine düşerek hasara yol açtı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Maden Mahallesi'ndeki bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle başladı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri gönderildi. Yangın sırasında çatıdan kopan parçalar, binanın önünde park halinde bulunan kapalı kasa minibüsün üzerine düştü. Parçaların isabet ettiği aracın ön bölümü ve tavanında hasar meydana geldi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak yangın söndürüldü. Ekipler, ardından soğutma çalışması gerçekleştirdi. Olayda ölen, yaralanan ya da mahsur kalan olmadı.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. Yangın, çevrede bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. (DHA)