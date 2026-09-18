İstanbul'da ünlü AVM'de yangın çıktı

Elde edilen bilgilere göre, yangın saat 09.20 sıralarında İstanbul’un Üsküdar ilçesine bağlı Ünalan Mahallesi’nde bulunan Emaar AVM’nin içerisindeki bir iş yerinde çıktı. İş yerinden yükselen dumanları fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kısa sürede olay yerine ulaşan polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangının kontrol altına alınması için çalışma başlattı.

ÖLEN YA DA YARALANAN YOK

Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında dükkanda hasar oluştu. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. (DHA)