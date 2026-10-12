Saray'dan Azerbaycan'ın başörtüsü yasağına tepki

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Oktay Saral, Azerbaycan'da başörtülü olduğu için eğitim hakkının engellendiği iddia edilen bir çocuğun fotoğrafı üzerine sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Saral, paylaşımında başörtülü öğrencilerin eğitim hakkının engellenmesinin "kabul edilemez" olduğunu belirtti. Saral, inancı gereği başını örten bir öğrencinin okul kapısında bırakılmasının "vicdana ve adalete sığmayacağını" ifade etti.

SARAL: BAŞÖRTÜSÜ ENGEL DEĞİL, İNANCIN GEREĞİDİR

Saral, paylaşımında başörtüsünün engel olmadığını, inancın gereği olduğunu vurguladı. Saral, "Başörtüsü engel değil, inancın gereğidir! Eğitim hakkı hiçbir ideolojik dayatmaya kurban edilemez!" ifadelerini kullandı. Saral, eğitim hakkının ideolojik dayatmalara kurban edilmemesi gerektiğini savundu.

AZERBAYCAN'A "YANLIŞTAN DÖNME" ÇAĞRISI

Saral, Azerbaycan'ın bu yanlıştan bir an önce dönmesini beklediklerini belirtti. Saral, "Gençlerin geleceğine engel koymak değil, önlerini açmak gerekir." dedi. Saral, "Bu çağda böylesi bir anlayışa asla geçit verilmemelidir!" ifadeleriyle paylaşımını tamamladı.

AZERBAYCAN DEVLET TELEVİZYONU AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Kamuoyuna yansıyan fotoğrafın tepki çekmesi üzerine Azerbaycan Devlet Televizyonu, "Devlet, milli kimliğimize Arap-Fars değerleri katmaya yönelik her türlü girişimin önüne geçecektir. Bizim kendi milli değerlerimiz var. Azerbaycan Müslüman ancak laik bir devlettir. Hiç kimse bizi İslami değerlere önem vermemekle suçlayamaz. Giyim medeniyeti tam da okulda başlar" açıklamasını yapmıştı.