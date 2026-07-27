Şapkalılar çetesinin Blok3'e suikast planında 7 tutuklama! Adım adım takip etmişler

Yeni nesil suç örgütlerinden 'Şapkalılar' çetesi, Blok3 adıyla tanınan ünlü rapçi Hakan Aydın'ı hedef aldı. Suikast hazırlığında olduğu tespit edilen 7 şüpheli tutuklandı.

Beşiktaş'ta bir ay önce gerçekleşen kundaklama olayı ile Beylikdüzü’nde meydana gelen kurşunlama olayıyla ilgili Gasp Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturmada iki olayı da aynı kişilerin yaptığı ve şüphelilerin Muğla'nın Bodrum ilçesine gittikleri belirlendi.

Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin Bodrum’da kaldıkları adres tespit edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Muğla Emniyet Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldığı yerde ve üzerlerinde yapılan aramada 4 ruhsatsız tabanca, 6 şarjör ve 88 mermi ele geçirildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Şüphelilerin cep telefonunda yapılan incelemede bir suikast hazırlığında oldukları ortaya çıktı. Sosyal medya üzerinde 'Blok' isimli bir grup kurdukları burada suikast planı hazırlığında oldukları Hakan Aydın’la ilgili görseller ve yazışmalar paylaştıkları öğrenildi.

Hakan Aydın’ın kaldığı otel, kullandığı otomobiller ve konumları gibi bilgileri bu grup içinde paylaştıkları öğrenildi. İstanbul, Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüpheliler suçlamaları reddetti.

Şüphelilerin, "Biz kimseye suikast yapmayacaktık. Tatil için Bodrum’a geldik" dedikleri öğrenildi. 7 şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)