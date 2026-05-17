BLOK3 hakkında karar çıktı: 10 milyon liralık şantaj iddiası!

Kadıköy’de iptal edilen festival ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, sahne adı Blok3 olan ünlü rapçi Hakan Aydın hakkında karar verildi.

Soruşturma dosyasında yer alan ifadelerde, organizasyon şirketi yetkilisinin avukatı olduğu belirtilen kişinin, "Blok3’ün ismini özellikle dosyaya koyduk" diyerek para talep ettiği iddia edildi.

"10 MİLYON TL VERİLİRSE DOSYADAN ÇIKARIRIZ"

Emrullah Erdinç'in haberine göre, "10 milyon TL verilirse dosyadan çıkarırız, yoksa yalancı şahitle dosyayı büyütürüz" şeklinde şantaj yapıldığı iddiası üzerine savcılık ayrı soruşturma başlattı.

TAKİPSİZLİK KARARI VERİLDİ

BLOK3 ve diğer şüpheliler hakkında suç işlendiğine dair somut delil bulunmadığını belirten savcılık, takipsizlik kararı verdi. Yağma ve tehdit suçlamalarıyla ilgili davanın ise zorla senet imzalattığı öne sürülen şirket ortağı hakkında devam ettiği belirtildi.