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Halk TV Türkiye Şanlıurfa’da rezidans yangını: Bir çalışan hayatını kaybetti

Şanlıurfa’da rezidans yangını: Bir çalışan hayatını kaybetti

Şanlıurfa’da bir rezidansta sabaha karşı çıkan yangında otel çalışanı 48 yaşındaki Ezgi Evcil yaşamını yitirdi, 1 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

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Olay, Şanlıurfa'nın Osmangazi Mahallesi'nde bulunan bir rezidansta meydana geldi. Binanın üst katında sabaha karşı henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yükselen alevleri fark eden çevre sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, BİR KİŞİ TEDAVİ ALTINDA

Adrese ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Ekiplerin daire içerisinde gerçekleştirdiği kontrollerde, otel çalışanı olduğu belirlenen 48 yaşındaki Ezgi Evcil’in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Yangın sırasında dumandan etkilenen Sefer D. ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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CANSIZ BEDENİ OTOPSİ İÇİN MORGA GÖTÜRÜLDÜ

Olay yeri inceleme ekiplerinin yürüttüğü çalışmaların tamamlanmasının ardından, Ezgi Evcil’in cenazesi otopsi işlemleri yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

YANGININ NEDENİ İNCELENİYOR

Rezidansın üst katında can kaybına ve yaralanmaya yol açan yangının kesin çıkış nedeninin tespit edilmesi amacıyla yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Şanlıurfa Yangın
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