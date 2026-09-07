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Halk TV Türkiye Şanlıurfa'da işçi servisi tahliye kanalına devrildi: 15 yaralı

Şanlıurfa'da işçi servisi tahliye kanalına devrildi: 15 yaralı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün tahliye kanalına devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Şanlıurfa'da işçi servisi tahliye kanalına devrildi: 15 yaralı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine bağlı Koruklu Mahallesi'nde akşam saatlerinde trafik kazası meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 44 ABG 037 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs, içinde su bulunan tahliye kanalına devrildi. Devrilen minibüsteki 15 tarım işçisi yaralandı. Yaralıların durumunun iyi olduğu bildirildi.

TAHLİYE KANALINA DEVRİLEN MİNİBÜSTE 15 YARALI

Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmada, minibüste bulunan tarım işçilerinden 15'inin yaralandığı belirlendi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Jandarma ekipleri, minibüsün tahliye kanalına devrilme nedenine ilişkin inceleme başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Şanlıurfa Trafik Kazası
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