Şanlıurfa'da dehşet anları: Polisle çatışmaya girdi ardından intihar etti

Şanlıurfa Çankaya Mahallesi'nde polis ekiplerince, hakkında yaralama dâhil çok sayıda suçtan kaydı bulunan Celal Çaltı'nın kaldığı odaya operasyon düzenlendi.

"TESLİM OL" ÇAĞRISINA ALDIRIŞ ETMEYİP EKİPLERE ATEŞ AÇTI

İhbar üzerine düzenlenen operasyon sırasında çevrede geniş güvenlik önlemleri alan ekipler, Çaltı'ya "teslim ol" çağrısı yaptı.

Çağrıya uymayan Çaltı, kendisini yakalamaya gelen ekiplere silahla karşılık verdi.

ÇATIŞMANIN ARDINDAN ÖLÜ BULUNDU

Bir süre devam eden çatışmanın ardından 30 yaşındaki firari şüpheli, odada başından vurulmuş hâlde bulundu. Ekiplerce yapılan kontrolde Çaltı'nın kendi silahıyla intihar ettiği belirlendi.

YAKINLARI DA POLİSLE GERGİNLİK YAŞADI

Çaltı'nın ölüm haberini alan yakınları ile polis ekipleri arasında gerginlik yaşandı. Çaltı’nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)