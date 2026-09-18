Boşanma kavgasında silahlar konuştu, balkonlardan ateş açtılar: 1’i polis 12 yaralı

Erzurum’un Yakutiye ilçesinde boşanma aşamasındaki çiftin yakınları arasında silahlı çatışma çıktı. Balkonlardan pompalı tüfek ve tabancalarla ateş açıldığı olayda 1’i polis olmak üzere 5’i ağır 12 kişi yaralandı.

Silahları ateşlediği belirtilen 3 şüpheli de gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA ÖZEL HAREKAT VE ÇEVİK KUVVET BÖLGEYE GÖNDERİLDİ

Olay, saat 16.45 sıralarında Kazım Karabekir Mahallesi Gölbaşı semtinde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne silahlı çatışma ihbarı yapılması üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi gönderildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, 3 kişinin evlerinin balkonundan pompalı tüfek ve tabancalarla ateş ettiğini belirledi.

GÖZALTILAR VAR

İlk ekipler, silahlarla ateş açan şüphelileri etkisiz hale getirmeye çalıştı. Bunun üzerine bölgeye zırhlı araçlarla özel harekat ve çevik kuvvet timleri sevk edildi. Polis ekipleri, kısa sürede silahları ateşlediği belirtilen H.Z., Y.Z. ve A.Z.’yi kullandıkları silahlarla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

KURŞUN VE SAÇMALAR 12 KİŞİYİ YARALADI

Şüphelilerin silahlarından çıkan kurşun ve saçmaların isabet ettiği bir polis memuru ile O.Z., F.Z., E.Z., Y.T., B.Z., N.Z., R.Z., E.Z., F.Z., B.Z. ve H.Z. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Atatürk Üniversitesi Hastanesi ve Erzurum Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

5 YARALININ HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Başından yaralanan polis memurunun sağlık durumunun ağır olduğu ve yoğun bakım ünitesine alındığı öğrenildi. Tedavileri devam eden yaralılardan O.Z., F.Z., E.Z. ve Y.T.’nin de hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

ÇATIŞMANIN NEDENİ BIÇAKLI SALDIRI İDDİASI ÇIKTI

Çatışmanın, Y.E.T.’nin 17 Eylül’de boşanma aşamasında olduğu eşi Z.T.’yi bıçaklamasından kaynaklandığı iddia edildi. Çatışan tarafların, boşanma aşamasındaki çiftin yakınları olduğu belirtildi.

OLAY YERİNDEN ÇOK SAYIDA KOVAN ÇIKTI

İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun’un da gittiği bölgede olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı. İncelemede çok sayıda kovan ve boş kartuş bulundu. Gözaltına alınan H.Z., Y.Z. ve A.Z.’nin Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki sorgusunun sürdüğü belirtildi. (DHA)