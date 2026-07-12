Şanlıurfa'da cinsel saldırı soruşturması: 14 tutuklama

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde cinsel saldırı suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 20 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltındaki 20 şüpheliden 14'ünün tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.

SORUŞTURMADA 'FİRARİ ŞÜPHELİ' KALMADI

Siverek Kaymakamlığından yapılan açıklamada, kırsal Canpolat Mahallesi'nde 16 Haziran'da meydana gelen ve "cinsel saldırı", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "suçluyu kayırma" ve "tehdit" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında firari şüphelinin kalmadığı belirtildi.

GÖZALTINDAKİLERİN 14'Ü TUTUKLANDI

Kaymakamlıkça yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Siverek Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimat ve koordinesinde yürütülen soruşturmalar ile 20 şüpheli yakalanmış, 4 şüpheli adli kontrol ile 2 şüpheli ise ifadesinin alınmasına müteakip serbest bırakılmıştır. Soruşturma kapsamında 14 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir." (AA)