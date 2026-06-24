Öğrencisine cinsel saldırıda bulunan öğretim görevlisine önce iyi hal sonra hapis

Öğrencisine yönelik cinsel saldırı suçlamasıyla yargılanan eski Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğretim görevlisi Şahin Gümüş hakkında yürütülen davada istinaf mahkemesi kararını açıkladı.

Daha önce Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan Gümüş hakkındaki dosya, istinaf incelemesi kapsamında değerlendirildi.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 15. Ceza Dairesi, sanığın "nitelikli cinsel saldırı" suçunun oluştuğuna ilişkin yeterli kanaat bulunmadığı gerekçesiyle eylemi "cinsel saldırı" kapsamında değerlendirdi. Mahkeme, önce 15 yıl hapis cezası verdiği Gümüş hakkında iyi hal indirimi uygulayarak cezayı 12 yıl 6 aya düşürdü ve tutuklanmasına karar verdi.

MAĞDUR TARAFI KARARI YARGITAY'A TAŞIYACAK

Karara ilişkin ANKA Haber Ajansı’na açıklamalarda bulunan mağdur avukatı Alev Öztürk, şunları söyledi:

“Sanık ilk derece mahkemesince ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçlamasıyla cezalandırılmış olmasına rağmen bugün istinaf mahkemesinde görülen duruşmada sanığın yerel mahkemece verilen ‘nitelikli cinsel saldırı suçunun sübuta ermediği’ gerekçesiyle ‘cinsel saldırı’ suçundan cezalandırılmasına ve tutuklanmasına karar verildi. Yaklaşık 4 yıldır devam eden yargılamanın her aşamasında tutuklanmasını talep ettiğimiz sanığın bugünkü kararla nihayet tutuklanması bizim açımızdan sevindirici oldu. Sanığın ses kayıtlarındaki itiraflarına rağmen ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçundan cezalandırılmaması, bizim için adaletin tam olarak tecelli etmediği anlamını taşımaktadır. Biz bu yönüyle de kararı Yargıtay’a taşıyacağız. Sanık hak ettiği en ağır cezayı alana kadar mücadelemiz devam edecek.”

(ANKA)