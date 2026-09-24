Şanlıurfa depremini önceden bildirdi! O anları saniye saniye kaydetti

Sosyal medya hesabından video paylaşan gazeteci Mehmet Sıddık Bilge, Şanlıurfa’da meydana gelen deprem henüz kendisinin bulunduğu noktaya ulaşmadan önce cep telefonuna gelen "Uyanık olun / Artçı şoklar yakında" bildirimini görüntüledi. Android Deprem Uyarıları Sistemi ekranında sarsıntının tahmini büyüklüğü 5,5, kullanıcıya olan mesafesi ise 131,1 kilometre olarak yer aldı. Bildirimi alır almaz kamerasını açan Bilge, uyarının hemen ardından odasındaki tavan avizesinin şiddetle sallanmaya başladığı anları kayıt altına aldı.

"DEPREM OLMADAN ÖNCE UYARI GELDİ TELEFONA"

Sarsıntının etkisi sürerken kamerasını açık tutan ve yaşadığı anı aktaran Mehmet Sıddık Bilge, sistemin depremden önce devreye girdiğini şu sözlerle ifade etti:

"Deprem oluyor şu an. Şu an deprem oluyor, çok şiddetli bir deprem oluyor. Ama deprem olmadan önce, deprem olmadan önce uyarı geldi telefona. Kamerayı açtım ve şimdi deprem oluyor. Evet, şu an sallandığını görüyoruz."

SİSTEM SARSINTININ İLK DALGALARINI KULLANIYOR

Android cihazlarda bulunan dahili ivmeölçerler aracılığıyla çalışan sistem, depremin merkez üssünden yayılan ilk sismik dalgaları (P dalgaları) tespit ederek analiz ediyor. Yıkıcı etkiye sahip ikinci dalgalar (S dalgaları) kullanıcıların bulunduğu konuma ulaşmadan saniyeler önce cep telefonlarına acil durum bildirimi iletiyor. Bilge'nin kaydettiği görüntüler, sistemin vatandaşa güvenli pozisyon almak veya açık alana çıkmak için kritik saniyeler kazandırdığını gösterdi.

ŞANLIURFA 5.4 İLE SALLANDI, 6 İLDE VATANDAŞ SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Sistemin saniyeler öncesinden haber verdiği sarsıntının detayları ise resmi kurumlar tarafından paylaşıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 10.40'ta merkez üssü Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi olan 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.5, derinliğini ise yerin 5.1 kilometre altı olarak açıkladı.

Sarsıntı Şanlıurfa'nın yanı sıra Adıyaman, Gaziantep, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Elazığ ve Mardin'de de kuvvetli biçimde hissedildi. Ev ve iş yerlerindeki vatandaşlar açık alanlara ve parklara çıkarak bekleyişe geçti. Güvenlik güçleri ile arama-kurtarma ekipleri, sarsıntının etkili olduğu geniş bölgede herhangi bir hasar veya can kaybı olup olmadığını belirlemek üzere saha taraması başlattı.