Sanayide korkunç infaz: Hırsızlıkla suçlayıp işkenceyle öldürdüler! O anların görüntüsü ortaya çıktı

Olay, 23 Eylül 2025 günü Başakşehir'de bulunan Aymakop Ayakkabıcılar Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Bir firmada satış müdürü olarak çalışan Moldovalı Nicolai Palamarciuc, iş yerinde hakkında dönen fısıltıları ve şüpheli hareketleri fark edince doğrudan annesi Zehra Özgünlü'yü aradı.

İki çocuk babası genç adam, annesine iş yerindeki durumu şu sözlerle anlattı:

"Anne çok huzursuzum, bir şeyler oluyor iş yerinde. Herkes bir şey konuşuyor, beni takip ediyorlar..."

Bu konuşma, Palamarciuc'un son görüşmesi oldu. Telefon kapandıktan dakikalar sonra iş yeri sahipleri, delil aramak ya da polise başvurmak yerine kendi infaz yöntemini devreye soktu.

KÖR NOKTAYA PUSU: METRELERCE KOLİ BANDI

Sabah'tan Yunus Emre Kavak'ın haberine göre dava dosyasına giren güvenlik kamerası görüntüleri, olayın nasıl planlandığını net şekilde ortaya koydu. Kayıtlara göre Palamarciuc, çalıştığı binanın ikinci katından aşağı çağrıldı. Merdivenlerden indiği an iş yeri sahibi ve yakınlarının saldırısına uğradı. Kurtulmaya çalışsa da darbedilerek zorla asansöre bindirildi.

Götürüldüğü yer özellikle seçilmişti: Binanın güvenlik kamerası olmayan üst katı.

Kamera kayıtlarındaki bir diğer kritik ayrıntı ise şüphelilerden birinin elinde koli bandıyla merdivenlerden yukarı çıkması oldu. Hırsızlık şüphesiyle hareket eden patronlar, genç adamın ellerini ve ayaklarını koli bandıyla bağlayarak sorguya başladı.

GÖĞSÜNDE ZIPLADILAR

Kameranın görmediği o alanda yaşananların boyutu Adli Tıp raporuna yansıdı. Y.K.A., K.Ç., C.Ç. ve R.K.'nin de aralarında bulunduğu grup, Palamarciuc'a 'suçu itiraf ettirmek için' dakikalarca şiddet uyguladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese giren polis ekipleri, Palamarciuc'u elleri ve ayakları bağlı, işkence edilmiş halde buldu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç adam kurtarılamadı.

Adli Tıp Kurumu raporunda ölüm nedeni netleşti: Genç adam, göğüs ve boyun bölgesine uygulanan aşırı baskı sonucu oksijensiz kalarak boğuldu.

Annesi Zehra Özgünlü, maruz kalınan şiddeti şu ifadelerle dile getirdi:

"Bir anda saldırmışlar oğluma, kamera olmayan yere götürüyorlar. Üç kişi üzerinde darp edip zıplıyorlar, göğüs kafesini kırıyorlar. Torunlarım babasız kaldı. İnşallah onlar ömür boyu güneş görmezler. Bir daha dışarı çıkamazlar."

EMNİYETTE PİŞKİN SAVUNMA: "BEN SADECE TUTTUM"

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla bağlantılı iş yeri sahiplerinin de aralarında olduğu 8 kişiyi gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan şüpheliler, cinayet kastlarının olmadığını öne sürerek suçu hafifletmeye çalıştı. Zanlıların ifadelerinde; "Ben vurmadım, sadece tuttum", "Neden öldü bilmiyorum" şeklinde benzer savunmalar yaptığı belirlendi.

Gayrettepe'deki işlemlerinin ardından Çevik Kuvvet önlemleriyle adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yargılama süreci devam ederken, adli makamlar yerine devreye sokulan şirket içi infaz sistemi, geride iki yetim çocuk bıraktı.