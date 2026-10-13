Şamil Tayyar vitesi 5’e taktı! "AKP ile MHP arasında günah ortaklığı var"

MHP lideri Bahçeli, geçen haftaki grup toplantısında Meclis'ten 2028 yılında yapılması üzerine bir seçim kararı alınmasını; Erdoğan'ın bir dönem daha Cumhurbaşkanı olması gerektiğini söyledi. Devamında ise 'Yürütmede Erdoğan yasamada MHP' formülünü dile getirdi.

ŞAMİL TAYYAR: AKP İLE MHP ARASINDA GÜNAH ORTAKLIĞI VAR

Bahçeli'nin yaptığı çıkışın nedeni bir haftadan beri tartışma konusu olurken en dikkat çeken çıkışlardan birini AKP'li Şamil Tayyar yaptı. Tayyar, AKP ile MHP arasında sevap ortaklığı kadar günah ortaklığı da olduğunu söyledi.

Hükümete yönelik tepkilerin iki partinin de hanesine yazıldığını kaydeden Tayyar, partiler arasındaki oy geçişkenliğinin de durma noktasında olduğunu öne sürdü.

Tayyar, MHP'nin AKP'nin alternatifi olma hedefinden ziyade 'birlikte doğrulma' stratejisini de daha makul bulduğunu söyledi.

Şamil Tayyar:

Son dönem siyasi çevrelerde Devlet Bahçeli’nin “Yürütmede Erdoğan yasamada MHP” formülüyle karşılaşıyorum.

Soru hazır: Devlet Bey ne demek istedi?

Ağırlıklı yorum, AK Parti’ye kırgın kitlelerin MHP’de toplanması hedefine matuf.

Devlet Beyin kastı nedir bilmiyorum ama bu konudaki düşüncem şöyle:

Cumhur ittifakının ilk yıllarında AK Parti’den kopanlar için MHP sığınılacak liman gibiydi.

Aradan geçen 10 yıla yakın sürede AK Parti ile MHP arasındaki güçlü bağ ve işbirliği, sevap ortaklığı kadar işlerin bozulduğunda günah ortaklığına da yol açtı.

Dolayısıyla iktidara yönelik tepkiler iki partinin de hanesine yazılıyor.

Kanaatim, aradaki oy geçişkenliği durma noktasında sayılır.

O nedenle “alternatif olma” hedefinden ziyade “birlikte doğrulma” stratejisini daha makul buluyorum.