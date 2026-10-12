Bahçeli’nin “Yasamada MHP” çıkışının perde arkası: Parti kaynakları konuştu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Yürütmede Erdoğan, yasamada MHP” sözlerinin ardından Cumhur İttifakı’ndaki güç dengeleri tartışılmaya başlandı. MHP kaynakları, açıklamanın doğrudan Meclis Başkanlığı talebi anlamına gelmediğini belirtirken, partinin yasama organında daha etkin rol üstlenerek iktidar karşısında denge ve denetim mekanizmasını güçlendirmek istediğini ifade etti.

BAHÇELİ’NİN SÖZLERİ SİYASETTE TARTIŞMA YARATTI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 6 Ekim’de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, “Yürütmede Erdoğan, yasamada MHP” ifadelerini kullandı. Bahçeli’nin çıkışı, Cumhur İttifakı içerisindeki güç paylaşımına ilişkin tartışmaları beraberinde getirdi.

Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üçüncü kez aday olması gerektiğini savunurken, MHP’nin Meclis’teki temsil gücünün ve siyasi ağırlığının artırılması gerektiğine de işaret etti. MHP kaynakları, söz konusu açıklamaları BBC Türkçe’den Ayşe Sayın’a değerlendirdi.

MECLİS BAŞKANLIĞI TALEBİ Mİ?

MHP kaynakları, Bahçeli’nin açıklamasının doğrudan Meclis Başkanlığı talebi olarak yorumlanmaması gerektiğini belirterek, Bahçeli’nin siyasi tutumunun kişisel makam veya koltuk hesabına dayanmadığını ifade etti.

Konuya ilişkin değerlendirmede, "Bireysel olarak Meclis başkanlığı isteyen arkadaşlar da olabilir. Ama genel başkan daha önce bakanlık tekliflerini geri çevirmişti, hiçbir zaman koltuk için bu tür açıklamalar yapmaz." ifadeleri kullanıldı.

“DENGE VE DENETİM” VURGUSU ÖNE ÇIKTI

MHP kulislerinde Bahçeli’nin sözlerinin temelinde, partinin siyasi ağırlığını Meclis’teki sayısal gücüne de yansıtarak iktidar üzerinde denge ve denetim rolü üstlenmesi isteğinin bulunduğu ifade edildi.

MHP kaynakları, AKP’nin denetim işlevini yeterince yerine getirmediği yönünde değerlendirmelerde bulundu. Denge ve denetleme mekanizmalarının zayıflamasının devlet mekanizmalarında aksamalara ve yanlış kararlara yol açabileceğine dikkat çekildi.

Bu yaklaşımın yalnızca Meclis’te daha fazla sandalye kazanma hedefiyle sınırlı olmadığı, Cumhur İttifakı içerisindeki siyasi rol paylaşımını da kapsadığı belirtildi. Buna göre MHP, Erdoğan’ın yürütmenin başında kalmasını ve Cumhur İttifakı’nın devamını savunurken yasama organında daha etkin bir konum elde etmeyi amaçlıyor.

İKTİDARDAN UZAKLAŞABİLECEK SEÇMENE YÖNELİK HESAP

Bahçeli’nin çıkışının, iktidar partisine desteği azalan seçmenlerin Cumhur İttifakı dışındaki partilere yönelmesini önleme arayışı olarak da değerlendirildiği aktarıldı.

Özellikle emekliler ve dar gelirli seçmenler arasında desteğin zayıfladığı, fon krizinin de etkisiyle bazı seçmenlerin AKP’den uzaklaşabileceği yönündeki kaygıların gündeme geldiği belirtildi.

MHP’nin yaklaşımına göre, iktidarın politikalarından rahatsızlık duyan seçmenlerin ittifak dışındaki partilere yönelmek yerine MHP’yi bir denge ve denetleme unsuru olarak görmesi mümkün olabilir.

Bu çerçevede Bahçeli’nin formülü, bir yandan Erdoğan’ın adaylığına destek vermeyi ve Cumhur İttifakı’nı sürdürmeyi, diğer yandan AKP’den kopabilecek oyların ittifak içerisinde kalmasını sağlamayı amaçlayan bir siyasi konumlanma olarak değerlendiriliyor.